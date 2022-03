Naza Di Serio se quebró en su despedida de Arriba Argentinos: "Fue lo mejor"

La periodista que informó el clima por cinco años en el noticiero matutino de El Trece se despidió con un emotivo agradecimiento.

Nazarena "Naza" Di Serio se despidió de Arriba argentinos, noticiero de la mañana en El Trece, tras cinco años de informar el clima junto a Marcelo Bonelli y compañía.

"Es un final de Arriba argentinos distinto porque Naza nos deja. Tiene un montón de proyectos. Estamos apenados porque nos deja, pero contentos por sus nuevos proyectos. Tenemos un regalo para vos", aseguró Bonelli, entregándole a Nazarena un ramo de flores.

Conmovida y con lágrimas en los ojos, la periodista le respondió: "No tengo más que palabras de agradecimiento. Marce, quiero agradecerte. Me encantó haber empezado en la casa de Arriba argentinos con vos, con Débora (Pérez Volpin). Fue lo mejor que me pudo haber pasado en la carrera. En mi comienzo". Si bien aclaró que sigue en la pantalla del Grupo Clarín, ya no estará más en ese rol y dará un salto en su carrera profesional.

Cerrando una etapa laboral, la locutora y presentadora del clima, continuó: "Gracias a todos los de producción, a las chicas de maquillaje y peinado. Matías (Bertolotti, meteorólogo), sin vos nada de esto hubiera pasado. Gracias por enseñarme todo. De todos aprendí un montón de cosas. Acá se hace una familia, porque nos conocemos las caras cuando estamos de malhumor y cuando estamos contentos", agregó Nazarena.

Acto seguido, Di Serio aclaró que los nuevos proyectos laborales le permitirán estar cerca de su público y en la misma pantalla de El Trece en la que inició su carrera televisiva. "Sigo en el canal, pero me voy de Arriba argentinos. Soy muy feliz. Gracias por todo. Gracias a la gente, que me dio la oportunidad de empezar los días temprano con ustedes, en estos cinco años que me acompañaron. que fueron mis primeros años en tele. De corazón, gracias ", concluyó Nazarena, mientras se abrazaba con Bonelli y sus compañeros.

Este 2022, la locutora lo arrancó de la mejor manera. Debido al contagio de Covid-19 de Fede Bal, se le abrió la posibilidad de conducir 100 argentinos dicen en reemplazo de Darío Barassi. La periodista aceptó el desafío profesional, lo que la posicionó en el radar de los productores del canal del Grupo Clarín para futuros proyectos.

