Natalie Pérez y Nicolás Occhiato quedaron expuestos tras los rumores de romance: "Cómo sabés"

El conductor de radio y la artista vivieron un momento extraño en Luzu TV. Natalie Pérez y Nicolás Occhiato fueron vinculados sentimentalmente a finales del año pasado.

Nicolás Occhiato y Natalie Pérez vivieron un incómodo momento en pleno vivo de Luzu TV, cuando el conductor de Nadie Dice Nada soltó una picante frase hacia la cantante y actriz. El ex de Flor Vigna fue vinculado sentimentalmente a Pérez hace algunos meses, por lo que este intercambio llamó la atención de los espectadores del ciclo.

"Vos vivís al lado de mi casa", soltó Occhiato ante la mirada atónica de la cantante de hits como Algo Tiene y Detox. La artista agregó información al respecto y esbozó: "A un par de cuadras. Cinco cuadras".

El columnista del programa conducido por Occhiato, Nacho Elizalde, no le dejó pasar ese palo a su compañero y amigo y enunció: "¿Vos cómo sabés?", en alusión al sorprendente conocimiento del comunicador sobre la residencia de Pérez. "Porque ya sé", respondió él, escueto. La cantante lo salvó de esa engorrosa situación y agregó: "Porque yo cuento en mis redes".

Occhiato y Pérez fueron vinculados sentimentalmente en noviembre del 2021 por el periodista Adrián Pallares. "Los han visto por Palermo juntos, se han cruzado en redes, para los que preguntan cómo se cruzaron sus dos mundos. Él aparentemente tiene una cosita con una compañera (Flor Jazmín Peña) con quien ganó el Bailando. Eso dice la gente cercana, pero la chica que le quita los sueños a Occhiato es Natalie", soltó el conductor en su programa de TV.

La fuerte crítica de Julia Mengolini a Nicolás Occhiato y Luzu TV

La periodista apuntó contra el medio creado por Nicolás Occhiato por unas declaraciones que el conductor tuvo obre Javier Milei, en las que justificó al político de la ultraderecha con el argumento de que todos los políticos son iguales. "Milei capturó el voto joven que nadie capturó. No es que estoy hablando a favor de Milei, pero son todos los mismos hijos de puta", soltó el ganador de Bailando por un sueño. Y sumó: "Porque viene alguien más preparado a decir algo más certero se lo toma más en serio, pero cuando después tuvieron la oportunidad de hacer todo lo que dijeron y nadie hizo nada".

"Dijeron 'no hablamos de política' cuando gatillaron en la cara de la vicepresidenta pero no dudaron en acusar a todos de ladrones e inútiles para darle apoyo a una bestia como Milei. Parece que sí hablan de política. No eran sólo boludones hablando de sexo. Ojo", escribió Mengolini en uno de sus tweets sobre lo peligrosos que pueden ser ese tipo de mensajes por la gran cantidad de público joven que tienen.