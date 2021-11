Natalie Pérez y Jey Mammón sorprendieron a todos con un fogoso beso

El humorista y la cantante derritieron la pantalla, en medio de una sesión acústica al piano.

Natalie Pérez estuvo como invitada en Los Mammones, el ciclo de televisión conducido por Jey Mammón, con quien la cantante se dio un fuerte beso en pleno vivo. El humorista tiene una nueva costumbre en esta etapa de su programa: besar los labios de sus invitados. Como no podía ser de otra manera, la actriz no fue la excepción.

Después de haber interpretado clásicos de la música popular y canciones de su propio repertorio -como Tus Besos, Estoy Aquí, Bésame Mucho-, la artista que interpretó a Cinthia Miguens en Guapas recibió un pico por parte del conductor del programa, quien fue alentado por los panelistas y el locutor: "¡Como vos sabés Jey! Dale, como a Esmeralda Mitre".

En las últimas semanas, Jey Mammón besó a algunos invitados a su ciclo como Leonardo Sbaraglia y Esmeralda Mitre. Esta última no se conformó con un pico y le comió la boca al humorista, quien se mostró atónito tras el momento que protagonizó en pleno aire televisivo.

Jey Mammón sobre cómo vivió su descubrimiento sexual

En diálogo on Cecilia Roth en los encuentros que Infobae propuso en su canal de YouTube, Jey Mammón reveló cómo hizo pública su orientación sexual, cuando las parejas diversas no eran un tema imaginable en la sociedad. "Mi mamá y mi papá eran muy distintos: mi papá muy silencioso, pero muy libre; no hablábamos nada, pero vos no sabés todo lo que me transmitió. Con la música o con gestos, siento que siempre me estaba alentando a ser libre, en todo sentido", comenzó el actor.

"Con la sexualidad, lo mismo. Con decirte que nunca hablamos concretamente, porque yo le conté a mi mamá, y me dijo: 'A tu papá ya le conté yo'; 'Okey, te agradezco'. Y nunca hablamos del tema, salvo, que celebro profundamente, haberle presentado una pareja a él", siguió Mammón y cerró: "¿Sabés qué siento que favoreció en el caso de los dos, de mi papá y de mi mamá, cómo lo tomaron? La aceptación del afuera; o sea, ver tanto cariño, tanto amor, y que entonces pudieron decir: 'Ah, no es tan grave'".