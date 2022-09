Nahuel Pennisi reveló el mayor papelón de su vida: "Me parecía raro"

Nahuel Pennisi confesó cuál es el momento más vergonzoso que vivió en su vida.

Nahuel Pennisi conversó con Guido Kaczka en La 100 (F.M 99.9) y recordó uno de los momentos más vergonzosos de su vida que padeció debido a su ceguera: cuando se confundió y fue a un cumpleaños de 15 equivocado.

Todo comenzó cuando Kaczka desafió al músico a que confesara una anécdota vergonzosa que haya vivido. Sin pensarlo dos veces, Pennisi recordó aquella vez cuando una conocida, llamada Camila, lo invitó a su cumpleaños pero al llegar se dio cuenta de que se había confundido de locación.

"Nahuel, ¿cuál fue el peor papelón de tu vida?", le preguntó el conductor. "Ya lo tengo. Me fui a un cumpleaños de quince equivocado. Llegué al cumpleaños de una persona que me invitó y me dijo: 'Che, te invito a mis 15'...", comenzó el cantante.

"Llego al lugar, entro, empiezo a saludar, y me parecía raro que no escuchaba ninguna voz conocida. De repente nadie me daba bola y digo: 'O están medio mal o no sé'. Y en un momento... La chica que me invitó se llama Camila. Y dicen: 'Está por entrar la cumplañera, un aplauso para Florencia'. Y dije: 'No, olvidate, ¡me voy corriendo de acá!', recordó Pennisi entre risas.

Nahuel Pennisi reveló el extraño encuentro paranormal que tuvo en su infancia

Recientemente, Nahuel Pennisi estuvo como invitado en PH, Podemos Hablar (Telefe) y contó que tuvo "un sueño revelador" que jamás se olvidará. "Yo estaba corriendo y de repente me encontré una carretilla como de albañil. Adentro de la rueda salió un personaje y me dijo: 'Yo te voy a acompañar, voy a ser tu amigo'. Se presentó con el nombre de Barató. Me desperté muy asustado porque no sabía que pasaba", comenzó el cantante.

Y sumó que al poco tiempo, "se fueron sumando más amigos y llegaron a ser cinco". "Desde los dos hasta los nueve años estuvieron conmigo. Son como duendes o ángeles para mí. Sentí que me cuidaron, sentí que lo que vinieron a hacer conmigo es transmitirme confianza y decirme: ‘Tomá riesgos que así es más fácil que ganes la batalla, porque el que arriesga, no gana'. Si vos confías en vos, es más fácil. Era algo del más allá", agregó Nahuel.

Cuando finalmente se animó a contarles a sus padres, una amiga de su madre le mostró una foto de una niña fallecida en 1992 de meningitis, cuyo nombre casualmente también era Barató. "Ahí entendí que quizás el alma de esa nena está conmigo. Lo que sí sé es que hoy, estos guías seguramente están acompañando a algún ser", concluyó.