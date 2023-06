Nadie lo esperaba: filtran quién sería el hacker de Nacho y Juliana de Gran Hermano

Aseguran que Nacho Castañares y Juliana Díaz sospechan quién sería la persona que les hackeó las redes sociales.

Nacho Castañares y Juliana Díaz, exparticipantes de Gran Hermano (Telefe), sufrieron un hackeo en sus redes sociales y, según trascendió, el hacker sería una persona de su entorno. Desde hace varios días, los ex "hermanitos" tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram y se rumorea que tienen fuertes sospechas de que el autor del hackeo sería uno de sus excompañeros del reality.

De un día para el otro, Nacho y Juliana contaron que no podían ingresar a sus cuentas de Instagram. Al insertar su nombre de usuario y contraseña, les aparecía un cartel que decía que sus cuentas fueron desactivadas por "conducta inapropiada". Según informó Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine), los exparticipantes sospecharían de que fue un exintegrante de la casa.

"Cuando hicimos el móvil le pregunté a él qué había pasado con su cuenta y me dice 'no sé, me desapareció la cuenta, me la suspendieron, desconozco el motivo'", comenzó Estefi. Y agregó: "Estaba Juliana al lado, sentada en el piso y me dice 'a mí también'. Nacho dice que la notificación que le llegó es de 'conducta inapropiada'. A veces pasa que si se juntan muchos a denunciarte la cuenta, por más de que no hayas hecho nada malo, te la bajan por las dudas hasta que revisan".

Juliana y Nacho intentaron recuperar sus cuentas, pero tal como explicó Berardi, las plataformas tardan en revisar el caso y devolver las cuentas. "La forma de recuperarla es enviando un formulario donde tenés que explicar lo que pasó. A veces te la devuelven y a veces no. Podés charlar con la gente de Facebook y hay posibilidades de que te la devuelvan", sostuvo la panelista.

Filtran quién sería el hacker de Nacho y Juliana de Gran Hermano

Estefi Berardi arrojó un dato que dejó en shock a los fanáticos de Gran Hermano. "Me enteré en off que ellos sospechan de una mano negra que les hizo esto intencionalmente y ya apuntan hacia una persona en particular que les habría bajado la cuenta con malas intenciones", deslizó. "Pampito" le preguntó si podría tratarse de Juan Reverdito, pero Berardi lo negó rotundamente.

"Es hombre, no puedo decir el nombre. Tiene conocimientos en ingeniería informática y trabaja en ese tema. Apuntan a la pareja de una exparticipante de Gran Hermano”, sostuvo Berardi. Sin embargo, la panelista explicó que todavía no puede dar nombres, ya que no existen pruebas suficientes.