Nacho y Thiago se animaron a dar rienda suelta a la pasión

Nacho y Thiago están cada vez más cerca de concretar su romance en Gran Hermano: prometieron besarse frente a todos.

Nacho Castañares y Thiago Medina, participantes de Gran Hermano 2022 (Telefe), hicieron un prometedor anuncio para sus fanáticos: que en Año Nuevo, se besarán frente a las cámaras por primera vez.

El "ship" entre Nacho y Thiago, llamado "Nachiago" por sus seguidores en las redes sociales, es furor desde hace meses. Muchos fanáticos, especialmente mujeres y hombres de la comunidad LGBTIQ+, notan que hay química entre ambos y mucha tensión. Dentro de poco, podrán ver en pantalla lo que tanto esperaban.

En varios momentos, las cámaras captaron cómo Thiago persigue a Nacho como si estuviese enamorado de él, abrazándolo, besándolo y haciendo chistes sexuales. Nacho también parecería interesado, y de repente, se acercó al joven para hacerle una propuesta para Año Nuevo.

Todo ocurrió cuando Thiago se le acercó a saludarlo por Navidad. "Feliz Navidad, Nachito. Ay, dame un beso", le pidió el joven mientras establecía contacto físico con su compañero. "En Año Nuevo te chapo", le prometió Nacho. Más tarde, Nacho se le tiró encima a Thiago mientras estaba acostado en una cama y le adelantó a Daniela: "Prometimos algo para el 31, nosotros dos, que te vas a quedar con la boca abierta. Hasta el 31 no podés saber".

El llanto desconsolado de Daniela al descubrir la verdad sobre Thiago

Durante meses, Thiago mantuvo un vínculo romántico con Daniela, quien fue eliminada de la casa y recientemente volvió a entrar por el reprechaje. A lo largo de todas esas semanas, el joven le juraba amor mientras hablaba mal sobre ella sus espaldas y les aseguraba a sus amigos que se la quería sacar de encima.

Daniela no se imaginaba nada de todo esto y, cuando lo vio en pantalla tras haber salido de la casa, se largó a llorar en pleno debate de Gran Hermano y prometió venganza. "Evidentemente, me equivoqué. Nosotros hablábamos, pero no me decía las cosas así", aseguró la joven.

"Él a mí me decía otra cosa o me lo dibujaba de otra manera, diciéndome que estábamos bien y que le gustaba estar conmigo. Me hubiera sido sincero desde un momento y yo no lo presionaba tanto", agregó. Tal como prometió, volvió a entrar a la casa y le esquivó el saludo a Thiago, lo trató con indiferencia e incluso le dijo que más tarde iban a hablar sobre un tema importante.