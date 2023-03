Nacho explotó contra Julieta en Gran Hermano y contó lo menos pensado: "Mugre"

El concursante de Gran Hermano soltó una sarcástica frase sobre la higiene de su compañera. Nacho y Julieta tuvieron un divertido cruce en el reality show de Telefe.

Nacho Castañares lanzó un ácido comentario orientado a Julieta Poggio en la casa de Gran Hermano mientras bañaban a los perritos, Caramelo y Mora. El concursante más joven de la casa hizo alusión a la poca higiene que tendría la bailarina de 21 años y causó risa en sus compañeros.

Los participantes terminaban de enjuagar al último perrito cuando Castañares tuvo la ocurrencia de soltar la punzante frase sobre el estado de limpieza de Poggio. "Ahora le toca a la bola de mugre que no se baña hace tres meses", enunció entre risas, ya que se habían referido de esa manera a los cachorros antes de bañarlos. "¿Lo bañamos?", enunció Romina también entre risas, acoplándose al chiste del joven.

Julieta Poggio pareció tomarse esa acusación como una humorada y solo dijo: "Ay, Nacho". Acto seguido, el participante lanzó una carcajada y la abrazó para dejarle en claro que se trataba de una broma. Estos comentario de Nacho se refieren a una reciente actitud de Poggio, en la que Camila le preguntó si se iba a bañar ese día y ella se negó, lo que generó una serie de chicanas a la joven.

Nacho: Qué sucia qué sos

Julieta: Me bañé ayer. Cami, me bañé ayer a la noche

Nacho: Está perfecto

Marcos: Hace tres noches te bañaste, bueno, te toca

Julieta: Ayer a la noche, estoy re limpia, no hice nada. Lo único que hice fue dormir

La denuncia de Julieta Poggio a Nacho y "La Tora"

La joven dialogó con Romina Uhrig sobre los ruidos sexuales que Lucila y Nacho hacían enla habitación y fue contundente en sus declaraciones sobre lo que escuchó:

Julieta: Yo ayer no podía dormir, boluda. Me tuve que ir con Cami y le dije si había escuchado y me dijo que sí. Se estaban moviendo boluda

Romina: Es que ellos ponen la almohada

J: O sea, para mí no estaban garchando pero sí haciendo otras cosas

R: No, bueno, eso sí. Yo los escuché y se los dije

J: Yo también los escuché. Qué zarpado, boluda. Yo acá y Cami ahí.

R: Ellos ponen la almohada, ella pone la pierna así

J: Yo veía movimiento. La puta madre quién pudiera (risas). Unas ganas

R: Tienen una forma que ponen la almohada para que no se note

J: Pero no estuvieron de relaciones, ¿o sí?

R: ¡Sí!

J: Nunca les piden (consentimiento), boluda, cómo hacen

R: Nacho cuando se fue Lu contó que hay una forma de tener y que no se dan cuenta