Nacho de Gran Hermano hizo una sorprendente revelación: "Me encanta"

El subcampeón del reality de Telefe contó cómo seguirá su carrera fuera de la casa de GH. Las declaraciones del joven impactaron a sus fans.

Nacho Castañares, finalista de Gran Hermano 2022, regresó a los estudios de Telefe para una entrevista en el programa Ariel en su salsa y contó cuáles son sus proyectos tras el su exitoso paso por el reality. Además de retomar sus streams, el joven hizo una sorprendente revelación sobre un proyecto en el que le encantaría participar.

En un corte, el periodista Nicolás Peralta aprovechó para hacerle algunas preguntas y las compartió en Instagram. En la segunda publicación del posteo, agregó un video en el que se pueden escuchar los deseos del subcampeón de GH.

En este contexto, contó a qué dedica su tiempo afuera de la casa más famosa del país. "Se viene mucho relacionado al stream, solamente eso puedo decir... Tengo mi canal propio, además de mi Instagram", contó, haciendo hincapié en que su fuerte son las redes.

Sin embargo, sorprendió al revelar qué le gustaría hacer a futuro. "Me encantaría hacer teatro en Mar del Plata", afirmó. Aunque aclaró que debe formarse para llevar a cabo sus planes: "Tengo que estudiar, todavía no estudié nada. Me encanta la comedia y los musicales", cerró, ilusionado por lo que viene. La declaración del exhermanito indica que planea seguir los pasos de sus compañeros Julieta Poggio y Alexis "Conejo" Quiroga, quienes ya recibieron ofertas para hacer teatro.

¿Nacho y la Tora se separaron?

Pese a los rumores de ruptura, la relación entre Nacho y La Tora, que comenzó en la casa de Gran Hermano, continúa viento en popa. Aunque el subcampeón del reality aclaró que aún no formalizaron. "Seguimos como dijimos la otra vez. Pero estamos muy bien, nos estamos viendo seguido y compartiendo un montón de cosas. Vamos muy encaminados", afirmó el joven.

Desde Uruguay, donde vive su padre, el exfutbolista fue entrevistado en A la Barbarossa y Pía Shaw le preguntó si tenían permitido. "Cero. No hay permitidos, es como una dieta estricta. Si ella quiere, está en todo su derecho... Yo las dietas siempre las hago estrictas, cumplo el régimen. Basta que me agarra calor, me pongo nervioso", contestó.

Y continuó: "Yo soy celoso, no me gustaría que esté con otra persona. Me encanta compartir cosas con ella y en en el momento en el que estamos de la relación, no me gustaría obviamente... Si ella quiere, está en todo su derecho".

Al finalizar, Nacho contó cómo es la La Tora cuando están juntos, ahora que ya no hay cámaras de por medio. "Es un amor. Me hace el desayuno o de comer. Me ha despertado con el mate hecho, tostadas, fruta... El otro día fuimos con mis amigos a la casa de ella y organizó una picada con todos los chicos. Es un amor, realmente", subrayó.