Nacho de GH no ocultó su indignación y le hizo un fuerte reclamo a su papá

El exparticipante de Gran Hermano hizo un fuerte descargo en sus redes sociales contra Rodolfo, su papá.

Nacho Castañares, el subcampeón de Gran Hermano 2022, hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y apuntó contra su papá. El joven de 19 años sorprendió al hacerle un insólito reclamo a su progenitor, Rodolfo, y se volvió viral.

En las últimas horas, Rodolfo se volvió viral en las redes sociales al anunciar que iba a formar parte de la nueva película de Benjamín Vicuña. "¡Genio! Gracias por tu generosidad”, escribió el papá de Nacho en una de sus historias de Instagram en la que posó junto al actor chileno. Fue en este marco que anunció que formará parte del film El silencio de Marcos Tremmer.

Rápidamente, esta historia se replicó en Twitter, red social en la que la mayoría de las publicaciones son tomadas con ironía, motivo por el que Nacho se volvió viral al hacer un insólito reclamo a su papá. "Le va mejor que a mí”, escribió el joven de forma humorística y muchos internautas replicaron con el mismo tono.

“Rodo es una superestrella”, “Le va mejor que a muchos ex hermanitos”, "Que grande Rodo", "Es porque trabaja, vos debería volver a stremear", fueron algunos de los comentarios que acompañaron la publicación de Nacho.

El comentario de Holder a Nacho en Gran Hermano que pone en riesgo su relación con La Tora: "Forro"

Tomás Holder volvió a entrar a la casa de Gran Hermano junto a Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky. El polémico exparticipante lanzó un comentario que puso nervioso a Nacho Castañares que está vinculado con la relación que mantiene con Lucila "La Tora" Villar, eliminada semanas atrás.

En medio de un juego de preguntas y respuestas del cual participaron Nacho, Julieta. Holder, Martina y Mora, el joven de 21 años se atrevió a preguntar lo que nadie esperaba. "Pasa que con esta te mato. ¿Querés que te mate?", expresó con cierto misterio.

"Dale. Si acá no hay cosa que ya no nos hayamos contado o preguntado", le dijo Julieta para acelerar su intervención en el juego. Finalmente, Holder se animó y consultó: "Nacho, ¿es verdad que sentías más atracción física por Martina que por 'La Tora'?".

En absoluto silencio, Nacho respondió que no con la cabeza, mientras que Martina se sorprendió y no se quedó callada. "Sos un forro, boludo. Si no ya hubiésemos chapado", consideró la profesora de Educación Física. Cabe recordar que las primeras semanas de emisión de Gran Hermano, el público comenzó a decir que había una cierta tensión entre ambos y es por eso que Holder se sacó la duda.