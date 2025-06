Murió un reconocido integrante de Los Simpson y hay dolor en la televisión.

El mundo del entretenimiento atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse una noticia que sacudió a la comunidad artística: una figura clave en la historia de la televisión, cuyo talento musical marcó a generaciones y dio identidad sonora a una de las series más influyentes del último medio siglo, Los Simpson, murió dejando un legado imborrable.

Se trata de Alf Clausen, uno de los compositores más queridos y respetados de la televisión estadounidense, quien falleció a los 84 años el pasado jueves 29 de mayo en su casa en Valley Village, Los Ángeles, tras una larga batalla contra una enfermedad neurodegenerativa rara: la parálisis supranuclear progresiva. Clausen es recordado especialmente por su trabajo en Los Simpson, donde compuso casi 600 partituras a lo largo de 27 temporadas, desde 1990 hasta 2017. En palabras de Matt Groening, creador de la serie, Clausen fue “uno de los tesoros no reconocidos del programa” y un verdadero “Hombre de las Mil Señales Musicales”.

Su talento le valió 21 nominaciones al Emmy solo por Los Simpson y otras 30 por proyectos como Moonlighting, The Naked Gun y Ferris Bueller’s Day Off. En 1997 y 1998 ganó dos premios Emmy por canciones que aún hoy resuenan en la memoria colectiva: “We Put the Spring in Springfield” y “You’re Checkin’ In”.

Dónde se pueden ver todos los capítulos de Los Simpson

Los Simpson es, sin dudas, una de las series más emblemáticas de la televisión mundial. Con seguidores de distintas edades y generaciones, se ha convertido en un verdadero fenómeno cultural. Su humor, guiones ingeniosos y escenas inolvidables la posicionan como la producción animada más influyente de la historia. No es casualidad que muchas de sus escenas se transformen en memes virales en redes sociales.

Debido a su vigencia y popularidad, muchos usuarios de plataformas de streaming se preguntan dónde pueden ver todos los capítulos disponibles. La buena noticia es que Los Simpson se puede disfrutar en su totalidad a través de Disney Plus, donde están cargadas todas sus temporadas. Allí se puede elegir entre el idioma original o el doblaje en español latino, según la preferencia del espectador.

Hasta hace poco, la serie también estaba disponible en Star Plus, pero desde el 26 de junio, todo el catálogo de esa plataforma fue migrado a Disney Plus. Esta decisión forma parte de una estrategia de la compañía para unificar servicios y fortalecer su competencia frente a otros gigantes del streaming como Netflix, Max y Prime Video.

La serie fue creada por Matt Groening para Fox Broadcasting Company y rápidamente ganó popularidad internacional. Se trata de una sátira de la vida en Estados Unidos, centrada en el día a día de la familia Simpson: Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, quienes viven en el ficticio pueblo de Springfield. A lo largo de los años, sus historias cargadas de humor y crítica social han logrado cautivar a audiencias de todo el mundo.