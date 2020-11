El conductor de América TV no pudo evitar quebrarse en lagrimas.

Este miércoles al mediodía, Guillermo Andino fue uno de los periodistas que tuvo que anunciar la triste noticia sobre la muerte de Diego Armando Maradona, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio en la casa en la que se estaba recuperando. Sin poder ocultar sus lagrimas, Andino se quebró por completo: "Es la noticia que jamás me hubiera gustado dar en vivo".

"Perdonen, pero esto no estaba en los cálculos de nadie. Lo triste es tener que dar en vivo esta noticia de la muerte de Diego Maradona... Somos contemporáneos, recordamos al Diego futbolista, podíamos no empatizar con algunas cuestiones, pero es y fue el mejor jugador de la historia. Me viene eso a la mente, como seguro le pasa a la gente en su casa", afirmó Andino llorando, en "Informados de todo" (América TV).

Y sumó, conmocionado: "Es la noticia que jamás me hubiera gustado dar en vivo. Se nos fue el jugador más grande, el que nos dio más alegrías. Siempre ligado al fútbol, a lo que más le gustaba. Esta tristeza que no puedo sacarme. Como le va a pasar a todos los argentinos, más allá de que hay muchas cosas que quizá le criticamos. Por arriba está la muerte de Diego, del más grande de todos los tiempos. Perdón".

"Insisto con lo mismo, nunca pensé tener que dar esta noticia porque creía en ese Diego que podía seguir peleándola. Lamentablemente murió y con él se va nuestra alegría futbolística para aquellos que somos contemporáneos a él. Perdonen, uno expresa lo que puede en circunstancias de estas características. Hoy es uno de los días más tristes para el mundo y para todos los que disfrutamos de Diego tanto adentro como afuera de la cancha", finalizó, entre lagrimas.

Por la partida que shockeó al país, se decretaron tres días de duelo y personalidades del fútbol, la política, el periodismo, la actuación y la farándula manifestaron su dolor y condolencias para la familia de Diego Maradona.