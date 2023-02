Moria soltó la lengua karateca y destruyó a Fede Bal: "Todo berreta"

"La One" opinó sobre el escándalo de las infidelidades de Fede Bal y lanzó una relampagueante opinión contra el mediático expuesto por un lavarropas inteligente.

El escándalo por las infidelidades de Fede Bal a Sofía Aldrey sumó un nuevo y escandaloso capítulo cuando un notero le pidió opinión a Moria Casán sobre el asunto y la diva soltó la lengua karateca para destruir al mediático hijo de Carmen Barbieri: "Todo berreta".

Interceptada por un periodista de Intrusos (América TV) que le preguntó qué opinaba sobre las polémicas de Fede Bal -quien fue totalmente escrachado por un lavarropas inteligente que ayudó a que Sofía Aldrey, su expareja, descubriese que Bal le estaba siendo infiel- "La One" disparó: "El 'Fede gate' me da a no era jamón, era japaleta. Todo berreta, todo berreta. Me hace gracia Carmencito, lo quiero. Lo descubrí desde la panza de la madre, no me despierta ni un morbo. No me calienta ni me descalienta, me da risa".

"Yo no manejo el morbo a ese nivel y me parece que a la famosa 'cara de pato, cuerpo de lavarropa' (Carmen Barbieri) mirá el electrodoméstico como le funcionó. La madre (Carmen) me decía que yo era Patoruzú y yo le decía 'cara de pato y cuerpo de lavarropa'", culminó Moria con un fuertísimo dardo para la capocómica que conduce Mañanísima (Ciudad Magazine).

La desgarradora confesión de Fede Bal tras el escándalo de los chats: "Nunca en mi vida"

Fede Bal rompió el silencio y recordó cuán angustiado estuvo en un momento de su vida por una situación vinculada a sus padres, Carmen Barbieri y Santiago Bal, que le dejó consecuencias en actitudes de su vida adulta. El actor se pronunció sobre cómo vive la exposición tras la viralización de chats privados.

"Se separaron en un momento donde a mí me dolió mucho. Fue muy feo, durante muchos años se habló de eso. Ellos se ocupaban de que se siga hablando y fue lo que más me dolía. Éramos una familia realmente hermosa. Teníamos una familia hermosa", comenzó su descargo Bal en diálogo con Telefe. Y sumó: "De mis viejos muchas veces dije que aprendí de lo bueno y de lo malo, de no repetir historias. Pero hoy en día siento que algunas caigo igual y en otras creo que hago la diferencia".

Fede Bal aseguró que siempre procura mantener sus cuestiones privadas en privado, pero soltó: "Que de golpe la gente hablé de mí, yo no lo voy a poder controlar nunca en mi vida. La gravedad de una infidelidad o una separación o los problemas del corazón es simplemente la intimidad y queda en el pedido de disculpas a tiempo o a destiempo".