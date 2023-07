Moria Casan vuelve a América TV y fue letal con una figura del canal

La diva le respondió a una figura de América TV que apuntó contra ella. Moria Casán fue contundente en su descargo contra la panelista.

Moria Casán apuntó contra una importante figura de América TV semanas antes de su arribo al canal de Daniel Vila en Bailando por un sueño. La actriz y conductora de televisión se mostró enojada por los dichos de una panelista de LAM.

El cronista de LAM acudió al lugar donde Moria Casán firmó contrato con Marcelo Tinelli para ser parte del jurado de la primera edición del Bailando en América TV. Como no podía ser de otra manera, el periodita le hizo algunas picantes preguntas, entre ellas, le consultó qué opinaba de Yanina Latorre. "No me llevo porque no la veo. Me molesta un poco su voz cuando grita y me parece que se cree un poco demasiado su personaje. Una mina muy golpeada. Tiene que bajar un poco la histeria, para que sea más relajada, y para que sea más dama, aunque sea la puteada… un poquito más tranquila, pero esto es desde mi punto de vista tipo mamá, no sé si podría ser su abuela, pero tu mamá sí", pronunció en ese momento la diva.

Latorre le respondió desde el piso de LAM y atribuyó esos dichos a la cercanía de Casán a Sergio Massa, a quien la botinera le pegó en varias ocasiones. "Me va re bien, estoy contenta. Me encanta porque va cambiando, la última vez que dio una nota para LAM dijo que yo era bárbara, que era la mejor. Moria, estamos grandes, podes ser mi mamá, es verdad. ¿Que 'estoy muy golpeada' por un cuerno? Vos estarías golpeadísima, dejate de joder, basta de pegarme con eso, peguenme con otra cosa, no estoy golpeada, por dios", soltó.

"Yo le pego mucho a Galmarini, al marido Ministro de Economía. Creo que viene más por ese lado. Yo pienso, yo les pego todos los días", concluyó su defensa la esposa de Diego Latorre.

La fuerte respuesta de Moria Casán a Yanina Latorre

"Es una grosera mediática y es una mina que liga todo a la ideología. Ella dice que yo me agarré con ella por Galmarini... Yo no tengo ideología mi amor, yo soy Casanística", comenzó su respueta Casán en diálogo con Primicias Ya. Y cerró: "Nunca dependí de nadie y no soy señora de... ni de nadie como ella que se llama Latorre, que se llame Yanina LAM y me deje de joder. A mí me parece que es una mujer que tiene una misoginia muy fuerte y que eso lo expresa a través de una histeria que si la puedo insonorizar, la insonorizo, solamente eso".