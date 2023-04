Moria Casán soltó la lengua karateca y habló sobre el regreso de Bailando por un sueño: "Hipócrita"

Moria Casán sera una de las jurados de Bailando por un sueño en América TV y lanzó una serie de comentarios en la antesala del regreso del reality show a la pantalla chica.

Moria Casán se refirió a la vuelta del Bailando por un sueño que va a conducir Marcelo Tinelli en América TV. La mediática va a ser una de las jurados del reality show y le puso un poco de picante a su participación. "Quiero que sea divertido, jugar con algunos, no con todos", lanzó.

En diálogo con LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV, Moria Casán analizó la vuelta del programa tras el último paso de Tinelli en El Trece con Canta Conmigo Ahora. "Todos buscamos que sea entretenido desde el lugar de cada uno. Somos efectivos: vos desde tu información, Marcelo desde su agudeza, Pampita, si llega a estar, desde su cara de Gioconda eterna", expresó generando risas en el estudio.

Por ahora es la única del jurado confirmada, ya que De Brito y Pampita todavía tienen que definir detalles con la productora. "Somos todos bravos, acá no hay ninguno que finge ser santo. Pampita tampoco, nos hacemos cargo. Ser bravo no es ser malo, es no ser hipócrita", consideró

En este contexto, desmintió el rumor que aseguraba su presencia como presidenta del jurado: "Yo quería una vuelta de tuerca para no ser un jurado más, por trayectoria, por edad y por todo". En última instancia, se volvió a referir su potencial desempeño en el reality show y dijo: "Sería divertido buscar algo más, con la tribuna o algo así. Quiero que sea divertido, jugar con algunos, no con todos, si llega a estar Pampita, con ella".

Moria Casán mandó al frente a Tinelli por su cara nueva: "Demasiado bótox"

Moria Casán habló sin tapujos sobre los recientes retoques estéticos que se hizo Marcelo Tinelli en el rostro, quien además, se tiñó el cabello de color rubio platinado.

Fiel a su estilo, la diva deslizó su opinión más sincera sobre el nuevo look del conductor. Además, supuso cuáles serían exactamente los procedimientos que Tinelli se hizo en el quirófano para modificar sus facciones.

"Tinelli platinado, modelo 63... ¿Te gusta?", le preguntó un movilero de LAM (América TV). "Me gusta como le queda el platinado", respondió Moria. Sin embargo, señaló: "Me parece que se puso demasiado bótox o ácido hialurónico. Tiene una ceja media rara, no sé…”.

Por otro lado, aprovechó para hacer un comentario sobre la separación de Tinelli y Guillermina Valdés: “No lo vi mucho, pero me divierte Marcelo. Me gusta el Marcelo soltero, libre… No es porque esté separado de Guillermina ni nada, pero se le nota cuando se saca mochilas".