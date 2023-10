Moria Casán se cansó y le dijo a Fátima Flórez lo que muchos piensan: "Me molesta"

Fátima Flórez aprovechó su aparición en el Bailando 2023 para sacarse la bronca contra Moria Casán, quien no dudó en soltar la lengua karateca y fulminarla con un picante comentario.

Fátima Flórez volvió al Bailando 2023 (América TV) y, caracterizada como la capocómica Carmen Barbieri, lanzó un afilado dardo contra Moria Casán por la amenaza de "La One" con iniciarle acciones legales a la imitadora por usar su imagen. "Te voy a seguir imitando", arremetió la mediática que está en pareja con el candidato a presidente Javier Milei.

En su aparición en la pista, la imitadora encarnó a Carmen Barbieri -quien debutará con Mañanísima en El Trece- y soltó "palitos" contra todo el jurado, incluida Paula Chaves (está en reemplazo de Carolina "Pampita" Ardohain). Advirtiendo el silencio de Moria, la mediática aprovechó para asestarle un golpe letal: "Moria, qué callada que estás. ¿Te da un poco de cosa verme acá? (...) Me encanta que me escuches porque siempre sos vos la que hablás en monólogos (...) Y te voy a seguir imitando, voy a seguir los pasos de Fátima que te sigue imitando".

"A mí no me molesta que me imiten, me molesta que no me garpen cuando me imitan", la fulminó la diva, quien no dudó en soltar su lengua karateca contra la mediática, quien recientemente se separó del productor Norberto Marcos. Segundos después, la pelea fue interrumpida debido a que Tinelli pidió a los camarógrafos que lo sigan hasta las afueras del estudio, donde se encontraba el candidato libertario.

Milei fue al Bailando y Fátima Flórez reveló un dato de su intimidad: "Los huevos"

Mientras Fátima hacía reír al jurado con su imitación de Barbieri, Tinelli pidió a los camarógrafos que lo sigan y procedió a retirarse del estudio hacia las afueras. Allí se topó con un auto negro con ventanas blindadas, conducido por Javier Milei. "Perdón, ¿puede bajar el vidrio? No sé si es un candidato presidencial. ¿Puede bajar un poquito más el vidrio, porque no llego a distinguirlo?, ¿puedo abrir la puerta? Quiero saber si usted es el candidato Javier Milei", preguntó Tinelli, tratando de que el candidato a presidente por La Libertad Avanza bajase el vidrio.

"Solo vine a buscar a Fátima, dale", lo cortó Milei, incómodo ante la exposición. "Esto no tendría que estar pasando", advirtió luego. En el tire y afloje entre partes, el conductor le preguntó si una vez terminado el programa podía llevarlo a la casa y el libertario lo cruzó con un tajante "es un auto para dos". Ahí, Fátima Flórez hizo su ingreso en la escena -todavía caracterizada como Carmen Barbieri- y se metió en el medio. "El señor es el león y si yo soy la leona tendríamos que estar juntos", soltó, antes de que Tinelli estrechase su mano con la del político.

De nuevo en el estudio, "El Cabezón" le preguntó a la imitadora sobre su intimidad con Milei y ella respondió como Carmen Barbieri, soltando algunos detalles: "Fátima está muy de novia, muy enamorada. Ahora la viene a buscar porque se van juntos. Fátima primero tiene que comer. Yo sé que Fátima muchas veces le cocina a Milei. El otro día sé que comieron huevos revueltos. Fátima come mucha dieta proteica y a Milei también le gustan los huevos de gallinas libres".