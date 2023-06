Morena Rial reveló la verdad sobre su accidente: "Un sicario"

Morena Rial habló sobre el choque que sufrió mientras manejaba en Avenida General Paz, en medio de la polémica con su padre, Jorge Rial.

Morena Rial rompió el silencio sobre el accidente automovilístico que sufrió el pasado miércoles 14 de junio de 2023, mientras manejaba por la Avenida General Paz. Esto ocurrió justo después de la controversia que la joven de 24 años desató en América TV, canal en el que se presentó a contar sus secretos familiares. La hija de Jorge Rial aseguró que este accidente fue "muy raro" y sospecha que habría alguien detrás de todo esto.

Apenas unos días atrás, More se había presentado en A la Tarde y LAM, programas de América TV, a revelar detalles desconocidos sobre su mala relación con su padre y con el resto de su familia. Esto desató una fuerte controversia y, días después, la joven fue chocada mientras conducía. Afortunadamente, la influencer salió ilesa, pero sus sospechas de que no se habría tratado de un accidente crecen cada vez más.

"Le cruzaron un auto. Después de chocarla, el conductor ni siquiera le pidió los datos. Se golpeó un poco la cara", contó Facundo Ventura en Mañanísima (Ciudad Magazine). Más tarde, Morena contó en Polémica en el Bar (América TV) que lo llamativo de esta situación fue que siempre viaja con su hijo Francesco a excepción de esta vez, en la que casualmente, sufrió un accidente.

“Francesco puede ir con su padre, con su abuelo. Es más, yo tengo una perimetral con el papá de mi hijo, y a la madrugada mi hijo viaja a Córdoba por seguridad con sus abuelos", comenzó Morena. Y agregó que lo que pasó fue muy extraño: "Yo no sé qué paso a la mañana. Es raro. Rarísimo. Ustedes saben cómo se maneja". “¿Vos creés que te mandaron sicarios a chocar? ¿Tu viejo te puso un sicario para chocarte?”, indagó Chiche Gelblung, a lo que la joven respondió dubitativa.

“No tengo idea. Yo aprendí que no se puede acusar a alguien sin tener las pruebas porque puedo tener problemas legales y ya más, no tengo ganas. Fue muy raro todo porque yo siempre salgo con mi hijo. Nunca choqué en mi vida y justo hoy que no salí con él…”, cerró Morena, dejando en claro que tiene grandes dudas sobre lo ocurrido.

Los detalles sobre el accidente que sufrió Morena Rial

Morena conversó con Luis Ventura en Ventura Show (Radio del Plata, AM 1030), dio detalles sobre el hecho y aseguró que no fue un accidente. "Iba manejando por la General Paz, sola, por el tercer carril, no el de los rápidos. No había tráfico, nada. Se me cruzó una camioneta y no te puedo decir más nada, porque tuve un impacto fuerte, pero fue como provocado. La única que se dañó fui yo", comenzó.

Y agregó que el hombre frenó, le dijo que se llamaba "Freddy", sin darle su apellido, y le dijo que no tenía los papeles. "Tengo toda la cara golpeada y uno de los dedos cortados. No fue un accidente, de parte de quién viene, no sé, pero no fue un accidente", sostuvo.