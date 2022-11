Mora acusó a Telefe por discriminación tras su salida de Gran Hermano: "Más diversidad"

Mora Jaborinsky, la tercera eliminada de Gran Hermano, señaló que Telefe fue discriminatorio en el proceso de casting.

Mora Jaborinsky, la tercera en ser eliminada de la casa de Gran Hermano, hizo un fuerte descargo contra la producción de Telefe por sus criterios a la hora de elegir a los participantes en el casting. Según la joven, todos tenían una belleza hegemónica y faltó más diversidad.

Mora se convirtió en una de las más odiadas por los televidentes debido a sus estrategias y a la forma en que trataba a sus compañeros. Sin embargo, la joven aseguró que la producción hizo un recorte de varias de sus escenas y las sacó de contexto para hacerla quedar como la villana. Además, señaló que el canal no fue del todo inclusivo.

Uno de los grandes debates en torno a la salida de Mora fue si la gente la sacó por sus actitudes o por su expresión de género, ya que no cumple con los estándares de feminidad, a diferencia del resto de sus compañeras mujeres. No obstante, en las redes sociales millones de usuarios aseguraron que la votaron pura y exclusivamente por sus malos tratos hacia el resto de los participantes y no por su aspecto.

Mora dio una nota para Intrusos (América TV), en la que el periodista Pablo Layus le preguntó si pensaba que era "una casa hegemónica". Fue entonces cuando la joven admitió: "Creía que iba a haber más diversidad en distintas cuestiones, pero son todos lindos y lindas".

Por otro lado, sostuvo que la producción mostró solo una parte de todo lo que ocurría dentro de la casa. "Obviamente todo se dijo porque está grabado, pero yo creo que con recortes, acortando cosas, sacando cosas de contexto y demás, todos somos los malos de la película. Hay un clip que cortaron en el que yo estoy con 'Cone' y Coti se va y yo justo le digo: 'Cone, andá atrás de Coti, buscala'. Y quedó como que yo le quería sacar al novio", explicó.

Asimismo, Mora destacó que "adentro, la lectura es totalmente otra" y que la sorprendió mucho ver cómo se veía todo desde afuera. "Como estoy siendo acá es como soy ahí adentro, en ningún momento fingí nada. Son dos mundos distintos adentro y afuera, adentro hay mucha menos tensión", aseguró.

La opinión de Flor de la V sobre la salida de Mora de Gran Hermano

Algunas periodistas de espectáculos, como Flor de la V, Nancy Pazos y Laura Ubfal, también coincidieron en que la salida de Mora tuvo que ver con su aspecto. “¿Qué pasa con la casa más polémica? Porque la verdad suceden muchísimas cosas. Para mí, va de la mano con lo qué pasó la semana pasada, con esta casa hegemónica y discriminatoria que plantea la gente de Telefe”, opinó la conductora.

"No siento que haya actuado tan diferente, en comparación con otros compañeros y compañeras. Habló con todas las personas, llevó, trajo... ¡Como hacen todos!". sumó De la V, y subrayó que Mora fue eliminada "porque es distinta y porque no es hegemónica". "Porque mucha gente se pregunta ¿Y esta, para qué lado patea? Son las cosas que se dijeron. Muchísimo odio, muchísima discriminación sobre el aspecto físico de Mora”, conluyó.