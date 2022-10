Mirtha Legrand sufrió una inesperada baja a último momento: de quién se trata

Una de las figuras invitadas a La mesa de Mirtha de este sábado confirmó que no estará presente. El motivo y quién lo reemplazará.

Mirtha Legrand sufrió una importante baja a último momento para la emisión de este sábado de La noche de Mirtha. "Se descompuso", reveló la periodista Laura Ubfal sobre la inesperada ausencia que habrá en una de las mesazas del fin de semana. Quién confirmó que no asistirá al programa de la diva y quién ocupará su lugar en la mesa de Mirtha.

Después de un fin de semana en el que se sentó solamente Jorge Lanata en su mesaza, que ya se convirtió en un clásico, Mirtha Legrand recibirá nuevamente a cinco invitados en La noche de Mirtha. Pero en las últimas horas hubo una baja sensible, según contó Laura Ubfal en su portal, y la producción del ciclo de El Trece debió moverse con velocidad para encontrar un reemplazante.

El invitado que la periodista confirmó que no dará el presente en La noche de Mirtha es nada menos que Eduardo Feinmann. "Se descompuso en este jueves e incluso no pudo hacer su programa de La Nación+", informó Ubfal en su portal. Su ausencia se notará ya que era una de las apuestas de Mirtha para darle un condimento polémico a la mesa, aunque claro que no faltarán las opiniones y operaciones macristas.

Es que el reemplazante confirmado es el también opositor Ceferino Reato. El periodista macrista estará acompañado por L-Gante, Luciana Salazar, Roberto García Moritán y Marina Calabró. Cabe recordar que esta última es una sorpresa en la mesaza, dado el enfrentamiento que mantuvo Mirtha durante años con la periodista de espectáculos, por lo que seguramente habrá reproches en ese sentido.

Aseguran que L-Gante confirmó su romance con Wanda Nara en la mesa de Mirtha

Las versiones de romance entre Elián Valenzuela y Wanda cobran cada vez más fuerza, a pesar de que en anteriores ocasiones ambos dijeron que son solo amigos. Sin embargo, esta vez el creador de la cumbia 420 lo confirmará en pantalla.

Así lo adelantó Pepe Ochoa, host digital de la mesa de Mirtha, quien estuvo presente durante la grabación del programa. "Bueno, terminamos de grabar el programa de Juana Viale y el de Mirtha Legrand, y les recomiendo no perderse el programa de mañana a la noche porque L-Gante confirma su relación con Wanda Nara”, contó el influencrer.

“Y además, me contó a mí que después de la grabación la iba a ir a buscar porque ella terminaba el ciclo de su programa", agregó Ochoa, en referencia a Quién es la Máscara (Telefe), el programa que Wanda estuvo grabando. "Así que prendete a la Chiqui, prendete a El Trece, porque mañana el cantante cuenta todo”, cerró Pepe.