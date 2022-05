Mirtha Legrand se hartó de El Trece: "Las negociaciones están paralizadas"

Mirtha Legrand reveló las fuertes internas que hay con El Trece y por qué su regreso a la televisión estaría cada vez más lejos de concretarse.

Mirtha Legrand había asegurado que en 2022 volvía a la televisión. Con varias idas y vueltas de por medio, tuvo que tomarse una pausa por la pandemia del coronavirus y dejar el programa en manos de su nieta, Juana Viale. Ahora, se dio a conocer otro motivo por el que su regreso está en lista de espera: problemas de negociación con El Trece.

Se sabe que el canal, dirigido por Adrián Suar, está pasando por varios problemas de rating desde hace meses. Aparentemente, hay muchas negociaciones de por medio que todavía no se cerraron, por lo que además del coronavirus, la situación sobrepasa a Mirtha.

Así lo contó la histórica conductora. En diálogo con Teleshow, explicó que “las negociaciones están paralizadas” ya que todavía falta que Nacho Viale y Suar conversen sobre distintos temas importantes. En cuanto a su salud, “La Chiqui” asegura que se siente “perfecta” y que ya recibió la cuarta dosis contra el coronavirus. “Me aplicaron la Pfizer en La Usina del Arte”, declaró.

“Mirtha Legrand no se cansa de decirle, a quien quiera escucharla, que ella está dispuesta a volver ya”, sumó la conductora Laura Ubfal. “Se sabe que quien negocia no es Mirtha, sino su nieto, Nacho Viale, de Story Lab, quien no habría aceptado la última propuesta económica del canal. El contrato entre Story Lab y El Trece venció el pasado 31 de diciembre, con lo cual el 1 de junio venidero se terminaría todo compromiso entre ambos, finalizado lo que se conoce como el periodo de 'primera opción'”, aclaró.

Mirtha Legrand reveló su rutina de ejercicios para mantenerse activa a sus 95 años

Una de las cosas que más llaman la atención del público sobre Mirtha es su vitalidad. A sus 95 años, la diva reveló que mantiene una rutina de ejercicios que hace a diario en su casa. “Yo me siento perfecta, muy bien, muy activa. Hago kinesiología dos veces por semana, camino dentro de mi casa que es grande así que voy vengo”, contó, en diálogo con América Noticias Mediodía (América TV).

Y al contar detalladamente cómo es su entrenamiento, dejó sorprendido a su público: “Y no saben la gimnasia que hago... ¡Soy una maravilla haciendo gimnasia! Hago con pesas de 2 kilos en cada tobillo. Las debiera haber traído para que me vean. Acostada, por supuesto, y levanto las piernas. Tengo a mi kinesiólogo Guillermo, que hace ya tres años que me acompaña, así que estoy muy bien, estoy perfecta”.