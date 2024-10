Mirtha Legrand se cansó y le hizo un fuerte reclamo a Javier Milei: "No se puede"

Mirtha Legrand habló sobre los recortes del gobierno de Javier Milei.

Mirtha Legrand es una actriz y conductora de televisión que siempre tuvo una tendencia de derecha en sus declaraciones políticas y por eso sorprendieron sus recientes dichos en los Martín Fierro de Cine. La madre de Marcela Tinayre se pronunció de manera contundente con un reclamo al gobierno de Javier Milei.

La presentadora subió al escenario de la mencionada ceremonia y aludió al desfinanciamiento del INCAA impulsado desde La Libertad Avanza. Ante la mirada de figuras como Susana Giménez, Luis Brandoni, Guillermo Francella y Graciela Borges, la estrella de la TV lanzó sus fuertes reclamos.

"No cierren el INCAA. No se puede cerrar el INCAA porque el cine argentino es el cine más importante de habla hispana. Así que lo tenemos que mantener los argentinos. Hagamos fuerza y esto va a continuar, haciendo películas maravillosas con premio", comentó Legrand en el atril de los Martín Fierro. Al mismo tiempo, aclaró que está de acuerdo con actuar en casos de manejos espurios del dinero del Estado: "Si hay gente que de pronto recibió un crédito y no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda fuera. A esa gente no le damos más nada".

Legrand hizo un repaso por su extensa carrera en su discurso y aludió a la importancia de la industria del cine en su vida: "Decirles que estoy muy feliz, que soy un producto del cine argentino, hice no sé si 33 o 34 películas porque hay una que me falta, 36 me dicen. Bueno, las voy a contar en mi casa. Me siento un producto del cine argentino, toda mi familia, mi hermano José, mi querido hermano José Martínez Suárez, muy merecido el aplauso porque fue durante 12 años presidente del Festival de Cine de Mar del Plata, mi hermana Goldi, Silvia Legrand, que también hizo cine, que también merece un aplauso. Y yo que hice 36 películas maravillosas, siempre de protagonista".

Mirtha Legrand grabó su primer filme a sus 14 años.

Mirtha Legrand contó cómo se preparó para los Martín Fierro de Cine

"Bueno, me vestí, desde las 18 de la tarde que me estoy vistiendo y me tienen ahí escondida, sentada, pero estoy encantada de haber venido, de festejar esta fiesta maravillosa, de los premiados, que son realmente excepcionales y de este público que es divino. Y como decía el Martín Fierro, ‘los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, porque si se pelean los devoran los de afuera, así que no nos dejemos devorar’", comentó Legrand para cerrar su discurso.

Mirtha Legrand y Flor Peña hablaron sobre su distancia

"Tuvimos un desencuentro. Algo político me parece", soltó Mirtha ante la presencia de Peña en su mesa. "Pero porque pensábamos distinto, ¿por qué? La grieta está distinta, ya no es una grieta ideológica, ahora siento que es una grieta humana. Ahora me encuentro con gente que estaba enfrente mío, todos de este lado. Cuando uno va creciendo va pensando en las ideas, qué Argentina me gustaría para mis hijos", respondió la actriz.