Mirtha Legrand se calentó en vivo con Feinmann y Viale: "No me hagan decir"

Mirtha Legrand se calentó por una pregunta de Eduardo Feinmann y retó en vivo al conductor y a Jonatan Viale, con quienes estaba hablando.

Mirtha Legrand se calentó al aire por una pregunta fuera de lugar de Eduardo Feinmann cuando estaban despidiéndose de una breve charla con Jonatan Viale. "No me hagan decir lo que no he dicho", retó en vivo la legendaria conductora a los operadores macristas en el pase entre los dos programas en La Nación Más. Cabe recordar que la diva de los almuerzos cumplió 95 años este miércoles 23 de febrero.

En el día de su cumpleaños número 95, Mirtha Legrand charló con varios medios sobre su carrera, cómo se siente actualmente y qué le deparará su futuro próximo. Contenta con el cariño que recibe desde una buena parte de la televisión argentina, la diva de los almuerzos dialogó con Eduardo Feinmann y Jonatan Viale en los minutos que los periodistas suelen hacer el pase entre un programa y el otro de LN+. La charla transcurría de forma serena hasta que Mirtha se empezó a despedir porque tenía que ir a recibir a los invitados de su festejo.

En ese momento, Eduardo Feinmann aprovechó para hacerle una última consulta antes de cortar la comunicación: "Quería preguntarle si le gustaría ver presa a Cristina". "Suave la última pregunta", analizó Jonatan Viale, sorprendido por la consulta, pero con una sonrisa en su rostro. Pero la respuesta de la legendaria conductora fue tajante, y probablemente diferente a la que esperaban los operadores macristas. "No, no, no, eso no", repitió sin cansarse Mirtha Legrand, antes de disparar enojada contra la dupla de periodistas.

"No me hagan decir lo que no he dicho", los retó en vivo Mirtha Legrand, generando que tanto Viale como Feinmann repitieran que no lo iban a hacer ni era su intención. De todos modos, la diva de los almuerzos también aprovechó el pie que le dieron los conductores de LN+ para criticar al oficialismo: "Porque decís una cosa en contra y el gobierno te cae encima que es un horror, así que hay que tener mucho cuidado".

El festejo de Mirtha Legrand: los detalles de la íntima celebración

Pese a que aún mantiene estrictos cuidados para evitar contagiarse de coronavirus, Mirtha Legrand decidió celebrar su cumpleaños número 95 con un reducido grupo de gente, pero sin dejar de lado los lujos. La fiesta contará con la presencia de grandes estrellas como Susana Giménez, Héctor Vidal Rivas, Gino Bogani, Coca Calabró y Carlos Rotteberg.

Según se conoció públicamente, Legrand contrató los servicios de un decorador de interiores para armar el espacio de celebración, pero la única consigna que habría pedido que se respete es que las flores combinen con la vajilla de lujo que ella tiene en su casa. Por otro lado, Maite Peñoñori contó en Intrusos que la diva no se cambiaría de ropa a mitad de la fiesta, sino que este año decidió abandonar esta costumbre y apostar por un solo atuendo cómodo y elegante.

Además, la panelista también informó que el festejo que contará con la presencia de 25 invitados aproximadamente tiene programado un menú gourmet. Como plato principal se servirán ñoquis de sémola a la romana con variedad de salsas y la entrada estará repleta de diferentes bocadillos agridulces para probar.