Mirtha Legrand rompió el silencio tras ser contacto estrecho: "Lamento"

La conductora de televisión habló después de que la prensa afirmara que se encontraba aislada por haber estado con Claudio Cosano, quien dio positivo de COVID.

Mirtha Legrand estuvo en la mira de la prensa tras haber sido contacto estrecho del diseñador de moda Claudio Cosano, quien dio positivo de coronavirus. El día en que la diva volvió a la televisión estuvo con el modisto y hay documentos que prueban ese encuentro.

"Yo estoy perfecta. El viernes me hicieron un hisopado antes de ir al canal, dio negativo. Y en las próximas horas me harán otro. Pero estoy muy bien, lamento lo de Cosano y deseo que esté bien", expresó la abuela de Juana Viale, en diálogo con Infobae, en alusión a su estado de salud después de su encuentro con Claudio Cosano.

De esa manera, la diva llevó tranquilidad a su público y aseguró que no tiene síntima alguno que pueda indicar que el pandémico virus se encuentre en su organismo.

La fuerte denuncia de una empleada a la familia de Mirtha Legrand

Una empleada de la conductora del ciclo de El Trece arremetió contra los allegados a Legrand, quienes supuestamente no querían que la diva volviera a su puesto de trabajo. "Hay un montón de gente que están enojados, están molestos, ¿viste? Por la actitud, porque ella tendría que haber hecho los dos programas, la presentación por lo menos. ¿Me entendés?", lanzó desde el anonimato, en alusión a la ausencia de Mirtha Legrand en la presentación de sus programas.

“Así que es como que hicieron todo para la chica (Juana), pero bueno, qué sé yo, así les va a ir también. La gente no la ve, eh. Yo te digo sinceramente, no lo vi el sábado y menos el domingo", agregó y luego relató una situación que la apenó: "A Elvira (la persona que trabaja en la casa de Mirtha de manera fija) le dijeron ‘la abuela se vacuna el 18’, entonces Elvira pretendía que las peinadoras fuéramos a peinarla para que ella fuera impecable, pero no, la sacaron de la cama, la sacaron de la cama. Se peinó, así como pudo, se vistió, Elvira le armó una ropa discreta y, claro, se le fue la mano con lo de la discreción. Ella es una diva".

"En ningún momento escuché decir a Juana ‘Le mando un beso a la abuela, que me está viendo’. El decorado está hecho ignorando a Mirtha y sus limitaciones, porque no puede caminar esas distancias ni esas escaleras", siguió, en diálogo con A la Tarde, sobre lo poco que se pensaba en Legrand desde la producción del programa.