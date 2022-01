Mirtha Legrand podría dejar El Trece y dar el bombazo del año: "La quiere recuperar”

Mirtha Legrand podría dejar El Trece en 2022 y pasar a otro canal de aire, que "la quiere recuperar" en todo sentido.

Mirtha Legrand podría abandonar El Trece en este 2022 en medio de las internas del canal de televisión del Grupo Clarín. Después de haber sido reemplazada durante casi dos temporadas por su nieta Juana Viale por la pandemia, la diva de las "Mesazas" analiza su futuro inmediato a los 94 años.

Dentro de la señal y de la producción del programa que lidera Ignacio "Nacho" Viale, nieto de la conductora y hermano de "Juanita", sorprendieron al no confirmar la presencia de "La Chiqui" en Almorzando con Mirtha Legrand ni en La Noche de Mirtha. De esta manera, como ella aún no quiere retirarse de la pantalla chica, piensa seriamente en cambiar de aire.

La bomba de 2022: Mirtha Legrand podría dejar El Trece

La encargada de referirse a esta incómoda situación fue Marina Calabró, panelista de la farándula de Lanata sin filtro (Radio Mitre, AM 790). En plena columna, la hermana de Iliana llamó la atención al resto de los presentes con su información y aclaró que la madre de Marcela Tinayre “es un viejo sueño de Liliana Parodi".

Pese a que Parodi entró en conflicto con América TV y su panorama laboral tampoco es demasiado claro, presiona para quedarse con una de las máximas figuras de la tele nacional. Además, Marina se refirió a uno de los líderes del Grupo América y confirmó: "Me dicen que Daniel Vila la ama y la quiere recuperar”.

Juana Viale se despidió de los programas de Mirtha Legrand

Sobre el cierre de 2021, la actriz de 39 años dijo adiós entre lágrimas y aseveró en vivo: “La verdad es que es increíble la cantidad de personalidades que pasaron por acá, pensé que había tenido como 60 vidas”. De inmediato, la presentadora recibió un ramo de flores, acompañado por una tarjeta, con un mensaje que la conmovió aún más: "Ya lloro sin saber qué es", se sinceró.

Mirtha Legrand fue reemplazada por su nieta Juana Viale durante casi dos años en El Trece.

Y lo leyó: “Dice así. Juana, hace dos años fuimos en busca de ayuda ante el flagelo que aún hoy sigue. El programa debía seguir, era la voluntad de tu abuela, encontramos tu ayuda y hoy tenemos una conductora en constante evolución y protagonismo. Tu crecimiento nos llena de orgullo y es merecido. Te amamos y donde sea estaremos juntos siempre: ´Nacho´, Diego y todo Story Lab (la productora)”.

Las internas en El Trece que podrían terminar sin Mirtha Legrand

La misma Calabró recordó que hay muchos problemas dentro del canal porque fue aplastado por Telefe en el rating en todo el 2021, motivo por el cual no seguiría "Juanita". Al respecto, Marina fue lapidaria: "Si usted me pregunta a mí, y por lo que averigüé, tiendo a pensar que no está cerrado el contrato con El Trece". Consultada por las razones para semejantes dudas, completó con que "es un tema más mundano, porque el canal está podrido de ´Nacho´ Viale".