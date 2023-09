Milei traicionó a Mirtha Legrand y tomó una drástica decisión antes de las Elecciones

El candidato a presidente por La Libertad Avanza tomó una medida que perjudica a Mirtha Legrand, la histórica conductora que está pronta a regresar a El Trece.

Javier Milei y Fátima Flórez iban a ser los primeros invitados de la gran vuelta de Mirtha Legrand a El Trece pero el libertario optó por "traicionar" a la histórica actriz y conductora y salir en televisión con otra figura famosa antes que con ella. Los detalles de la primera salida en los medios de Javier Milei antes de las elecciones de octubre y los debates presidenciales.

El candidato por La Libertad Avanza estará en el programa debut de La última cena, ciclo de entrevistas que conducirá Alejandro Fantino en El Nueve desde este sábado a las 21 horas. El libertario se sentará en una mesa a debatir y charlar con el escritor y psiquiatra José Abadi, el futbolista Walter Ervitti, el cantante Paz Martínez, la psicóloga Ana Acosta, la modelo Sofía “Jujuy” Giménez y el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

El programa de de Fantino será la primera vez que el candidato volverá a la esfera mediática antes del primer debate de candidatos a presidentes, el próximo domingo 1 de octubre. A su vez, irá antes del programa debut de Mirtha Legrand, el sábado 7. "Vamos a ir al programa de Mirtha con Fátima. Es muy lindo que pase eso. Porque si bien nosotros mantenemos nuestras exposiciones mediáticas por separado, y porque pensamos que nuestros trabajos no tienen que generar contaminación cruzada, de alguna manera lo que nosotros también pensamos es que es el lugar donde nos conocimos", había informado Milei confirmando su presencia en las mesas de la conductora de 96 años junto a la imitadora Fátima Florez.

Mirtha Legrand habló sobre el romance de Milei y Fátima Florez

El romance entre Javier Milei y Fátima Florez generó gran revuelo en el mundo del espectáculo. Ambos confirmaron la semana pasada la relación e indicaron que era algo muy reciente. Sin embargo, se conocieron a finales del 2022 cuando coincidieron como invitados en la Noche de Mirtha.

El mismo día que el noviazgo salió a la luz, TN Central se comunicó con la figura de El Trece para consultarle sobre el "flechazo" que se dio en su mesa y Mirtha se animó a autodenominarse como "la celestina". "Cuando me enteré no podía creerlo, me alegra por el bien de los dos. Me enteré por televisión", manifestó la diva.

"No me di cuenta en ningún momento. Vi el momento en que se conocen en la mesa, todo cordial como es siempre, pero no me di cuenta del futuro romance", sostuvo Legran, en diálogo con Mario Massaccesi. Luego, contó detalles sobre ese programa: "Fátima estaba preciosa ese día, yo se lo dije varias veces, pero Milei hablaba de política. Hay momentos de Milei en ese programa que no se pueden perder, hoy es el hombre del momento en la Argentina. Habla de los padres... pero del romance nada", sumó la diva de la televisión. Y cerró la comunicación con una broma: "Yo soy la celestina"