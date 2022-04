Migue Granados y su triste despedida: "He llorado"

Migue Granados protagonizó una triste despedida a través de las redes sociales y sorprendió a sus seguidores con el anuncio.

Migue Granados sorprendió a sus seguidores con un fuerte anuncio en las redes sociales, en el que marcó la despedida de un proyecto personal. El actor de 35 años fue una de las revelaciones de 2021 por la pantalla de ESPN y de Star Plus, entre otras, aunque ahora reveló que acabará con otra propuesta que estaba liderando.

El rosarino apeló a su cuenta oficial de Twitter (@miguegranados) para darle a conocer a su millón de fanáticos en dicha aplicación la determinación que tomó de cara a lo que se viene en su trayectoria profesional. Y fue absolutamente contundente al respecto.

La triste despedida de Migue Granados: "Termino un ciclo"

El músico y productor santafesino realizó un extenso hilo de Twitter durante la mañana del lunes 4 de abril de 2022 para comunicar lo que ocurrirá con parte de su panorama laboral. "Mañana termino un ciclo. Termina La Cruda. Un podcast que nació puramente de la genuina curiosidad. No soy entrevistador, para serlo tuve que sentarme frente a personas que a mi cuerpo le generen intriga de verdad", arrancó.

Luego, continuó con otro mensaje para describir sus sensaciones al respecto: "He llorado desde lo más profundo con muchos casos, muchos me han generado impotencia, bronca. Con otros simplemente aprendí. Pero todos me dejaron algo. Los más profundos, y algunos pocos que han sido más superficiales".

Además, Migue Granados remarcó acerca de su breve etapa que "la llegada y la aceptación que tuvo fue increíble". "Jamás lo hubiese imaginado. Llegué a gente que no me conocía y conquisté a much@s que me conocían pero no me querían", reconoció.

En la misma línea el hijo de Pablo Granados destacó dio las "gracias de verdad, de corazón" y destacó que "es un trabajo, sí. Pero cuando una profesora se lo pasa a sus alumnos por ejemplo, es un GUAU gigante. Cosas asi son hermosas. Gracias!". "Poder ser yo en mis laburos y que nadie me diga lo que tengo que hacer es realmente una bendición", resaltó.

Miguel siguió: "Gracias a Lucas Fridman, que fue al primero que llamé sin dudar para hacerlo. Lucas es la persona con más criterio artístico-técnico, sensibilidad, talento, que conozco. Lo quiero siempre en mi equipo. Y al soldado Rodrigo Espector, que consiguió a los mejores invitados para cada caso, propuso muchísimos episodios excelentes también con un tremendo criterio. Soldado total".

Por último, el artista se acordó de Spotify Argentina por haberlos llamado "a jugar en su estadio" y de "Hola FES" por "la libertad absoluta y confiar ciegamente. Un peligro! Jajja". "MAÑANA EL ÚLTIMO. GRACIAS!", cerró.

Mientras tanto, Migue Granados seguirá como conductor de ESPN Play Rooms, que comenzó en 2022 el lunes 4 de abril a las 22 con Guillermo Francella como invitado por ESPN 3 y Star Plus.