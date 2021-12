Mica Viciconte vivió un desagradable momento en MasterChef: “No quiero más”

Mica Viciconte, que actualmente está en su cuarto mes de embarazo, pasó un momento muy difícil en MasterChef Celebrity.

Mica Viciconte, que confirmó su embarazo hace algunas semanas, vivió un momento bastante desagradable en MasterChef Celebrity, concurso de cocina de Telefe que desafía a celebridades a probar sus destrezas culinarias frente a un jurado. En este desafío en particular, que consistió en cocinar almejas panopeas, la pasó tan mal que quiso irse en medio del rodaje.

Al principio del programa, los participantes tuvieron que hacer una fila, ponerse guantes y meter la mano adentro de una pecera para sacar las almejas. Para esto, contaron con la ayuda de Belu Lucius, que sufrió este mismo desafío en el MasterChef anterior. Aunque todos reaccionaron con mucho asco a la hora de interactuar con las almejas, Mica fue la que más lo padeció.

“La tienen que limpiar con sal, le tienen que sacar la valva, le tienen que limpiar la parte del estómago, se hierve durante diez segundos y ahí la pueden utilizar”, les indicó la influencer. Para cocinarlas, era indispensable abrirlas a la mitad y limpiarlas en su interior.

Cuando las cámaras enfocaron a Mica, se escuchaban sus arcadas del asco que sentía. “No es agradable. El asco es cuando lo abrís”, expresó en uno de los clips. “No, no no. Más vale que esto sea rico porque es vomitivo. No, no, chicos, no. No quiero más”, dice en el siguiente. Cabe destacar que Viciconte está en su cuarto mes de embarazo, por lo que probablemente su desagrado se haya potenciado por eso.

Finalmente, logró limpiar la panopea y una de sus compañeras, Mery del Cerro, la ayudó a continuar con el trabajo. En Twitter, varios de los seguidores del programa la alentaron y destacaron cuánto mejoró su desempeño desde el inicio de la competencia e incluso se dice que podría ser una de las finalistas.

El anuncio de embarazo de Mica Viciconte en MasterChef Celebrity

Después de días de rumores, el mes pasado Mica Viciconte confirmó que espera a su primer hijo junto con su pareja, Fabián Cubero. “Disculpame el atrevimiento, pero ¿tenés algo para decirnos?”, le preguntó Santiago del Moro en aquel episodio. “Es una linda noticia, que estoy embarazada”, dijo ella, con lágrimas en los ojos.

“Estoy de casi cuatro meses, un montón. Sé el sexo, sé el nombre, todo. Es un nene. Fabián deseaba el nene a morir, y yo quería nena; obvio que está todo bien. Pero fue nené, así que se va a llamar Luca Cubero. Es algo buscado, charlado, practicado. Bienvenido Luca a la familia”, sentenció.