Mica Viciconte reveló otro escándalo con Nicole Neumann: "Me esquivó"

Mica Viciconte dio detalles sobre su último encuentro con Nicole Neumann durante la comunión de una de sus hijas con Fabián Cubero, Allegra.

Nicole Neumann y la actual pareja de su ex Fabián Cubero, Mica Viciconte, están enfrentadas desde hace meses y el conflicto parecería no tener fin. El mes pasado fue la comunión de Allegra Cubero, una de las hijas que comparten Nicole y Fabián, e inevitablemente tuvieron que verse las caras.

Justo después de la comunión, Micaela hizo una publicación en Instagram junto con un texto que parecía ser una indirecta para Neumann. Después, contó públicamente que el día de la comunión quiso saludarla pero que ella la ignoró por completo. La modelo negó esta versión y fue contundente con su respuesta.

“Yo la iba a saludar y me esquivó el puñito. Yo estaba sentada y la iba a saludar. Saludé a su pareja, a su familia, súper amorosos todos”, relató. Sin embargo, con Nicole fue diferente. Según ella, la modelo no le devolvió el saludo.

En su defensa, la panelista de Los 8 escalones del millón negó todo y le dijo a Paparazzi: “Ay chicos, hay mucha mentira dando vueltas. Yo estaba disfrutando la comunión, sacándome fotos con mis hijas, con sus amigas y con mi familia, como ya conté, que pasamos un almuerzo divino en familia, en mi casa, y lo único que importa es que ella haya tenido una comunión divina, nada más”.

La reacción de Mica Viciconte ante el escándalo con Nicole Neumann

Cuando los periodistas de Intrusos le preguntaron a Viciconte si había previsto que la comunión iba a ser un momento tenso, ella respondió: “Me lo voy a reservar. Yo fui y cumplí. Era la comunión de la nena y ahí estuve”, e hizo hincapié en lo único que le importa: “Cuidar a las menores, nada más”.

“Yo hice mi descargo y creo que fue claro y conciso. Se juzga mucho, se dice mucho y se muestra a veces una realidad que no es. Se habló de maltrato, y llega un punto en el que hay un límite. No me ensucien más”, pidió Micaela. Cuando el reportero le preguntó si creía que Nicole era la responsable de los daños en su imagen, respondió: “No sé. Ella tiene mi teléfono por cualquier cosa, así que me puede escribir y yo le contesto, no tengo ningún problema”. Mientras Neumann dijo que no se sentaría a tomar un café con ella nunca, la actual de Cubero dijo que lo haría. “Yo arreglo las cosas puertas adentro. No tiro mier… para los demás. Su respuesta no fue muy amable”, declaró.