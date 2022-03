Mica Viciconte reveló el problema que tiene con las hijas de Nicole Neumann: "Me saca"

Mica Viciconte contó cuál es la dificultad que enfrenta con las hijas de su pareja, Fabián Cubero, y su ex, Nicole Neumann.

Mica Viciconte, actual participante de MasterChef Celebrity, está en el octavo mes de embarazo de su primer hijo con Fabián Cubero, a quien llamarán Luca. Muy a menudo, Mica pasa tiempo con las hijas que Fabián comparte con Nicole Neumann, Indiana, Sienna y Allegra. A pesar que dice llevarse muy bien con ellas, reconoció que hay una cosa en la que chocan: la comida.

Todo empezó cuando Santiago del Moro, el conductor del reality, se acercó a ella y le preguntó cómo se llevaba con las niñas y si les cocinaba muchas cosas. “¿Sabés que te veía re madraza cocinando recién? ¿Cómo te llevás con las hijas de ‘Poroto’?”, le preguntó. “Perfecto”, contestó Mica. “¿Te aman?”, indagó el conductor.

Sin saber muy bien cómo responder, Viciconte señaló: “Bueno… Es muy amplio eso, eso tendrías que preguntárselo a ellas, pero me llevo bien, sí”. “¿Sos de cocinarles?”, preguntó Del Moro. “Ahí hay un problemita, porque a mí me gusta cocinar con condimentos, con sabores y todo eso, y los nenes hoy de por sí comen más simple, milanesa… Entonces si les pongo una cebolla, hay caritas y veo que me la separan. Y a mí eso me saca”, confesó.

“Escuchame, ¿y cómo vas a ser como mamá con Luca?”, le preguntó Del Moro. “Mi idea es intentar desde chico inculcarle sabores, verduras, frutas… como hizo mi familia conmigo. Con sus hermanas va a ser complicado. Me las imagino diciéndole: ‘No comás esa cebolla’. Me las re imagino, va a ser complicado”, cerró.

Mica Viciconte explicó por qué llamará Luca a su hijo

Recientemente, Viciconte contó en una entrevista con Caras cómo se decidieron por llamar Luca a su bebé. “El tema del nombre lo resolvimos en diez minutos. Si bien yo quería una nena, no tenía definido un nombre. Pero siempre me gustó Luca para varón. Además, creo que va muy bien con el apellido Cubero”, expresó.

Afortunadamente, Fabián Cubero también estuvo de acuerdo y no hubo discusión alguna al respecto. “Le propuse el nombre a Fabián y también le consulté si quería ponerle un segundo nombre o cambiar ese inclusive. 'Me encanta Luca. Vamos con ese', me dijo. No fue difícil. Quería un nombre simple, uno no muy enroscado”, continuó.

Con respecto a los cambios hormonales que está atravesando durante su embarazo, Mica aseguró estar mucho más sensible de lo usual. “Soy una persona bastante fuerte o lo era, porque ya no sé ni quién soy. Hoy me la paso llorando. Todo me afecta y estoy muy sensible. A veces no sé ni por qué lloro. Espero que cuando pase esto vuelva mi personalidad”, cerró.