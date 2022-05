Mica Viciconte acusó a Nicole Neumann de poner en riesgo a su bebé: “Tomá conciencia”

Mica Viciconte publicó un explosivo descargo en sus redes contra Nicole Neumann por haber puesto en peligro a su bebé recién nacido.

Mica Viciconte, quien tiene un bebé recién nacido, publicó un misterioso descargo en su cuenta de Instagram que generó una gran incertidumbre entre sus seguidores. Horas después, se supo que había sido dirigido a Nicole Neumann, a pesar de que no la nombró explícitamente. Una vez más, las dos mediáticas protagonizan una fuerte interna familiar.

En el posteo, publicado en sus historias de Instagram, la estrella de MasterChef Celebrity expresó su enojo hacia las personas que presentan síntomas de coronavirus y no se quedan en sus casas, poniendo en riesgo a su entorno. El mensaje escondía un tiro por elevación para Neumann, quien dio positivo.

“La irresponsabilidad es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de sus responsabilidades u obligaciones. Un acto de irresponsabilidad es llevado a cabo sin que la persona tenga en cuenta o prevea las consecuencias que este tiene hacia sí misma o hacia los demás”, publicó la pareja de Fabián Cubero.

Historia publicada por Mica Viciconte sobre Nicole Neumann.

“Si sabías que te sentías mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no exponías a nadie y de esa manera nos cuidamos todos. Un bebé recién nacido tengo. Tomá conciencia que no es por mí esto, sino a todos los que ponés en riesgo”, cerró. Aunque no dio nombres, a las pocas horas salió a la luz que Nicole había dado positivo.

Historia publicada por Mica Viciconte sobre Nicole Neumann.

“ÚLTIMO MOMENTO. Nicole Neumann es COVID positivo. Claramente Micaela Viciconte está hablando de ella”, anunció Estefanía Berardi, panelista de LAM (América). Horas más tarde, la modelo reposteó en sus redes una publicación hecha por uno de sus fans: una foto de sí misma en los comienzos de su carrera junto a la frase “¡Hay cosas que no se hacen, se nace! ¡Dormir con la imagen más bella del Universo, le duela a quién le duela!”.

Historia publicada por Nicole Neumann tras su cruce con Mica Viciconte.

La decisión de Nicole Neumann tras el nacimiento del hijo de Fabián Cubero

Luca, el primer hijo entre Viciconte y Cubero, nació el 7 de mayo de 2022. Las tres hijas que Nicole comparte con el exfutbolista, Indiana, Sienna y Allegra, no estuvieron presentes en el nacimiento de su hermano. Más tarde, se supo que fue porque Nicole había organizado planes con ellas lejos de Buenos Aires. Esta noticia fue tomada con mucha extrañeza por sus seguidores, quienes se preguntaron si habría sido una decisión tomada en conjunto con Cubero o si ella se las habría llevado de viaje sin consultarle. Días después, las nenas volvieron a Buenos Aires, conocieron a su hermanito y se mostraron muy felices en las redes sociales.