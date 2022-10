Messi y una confesión explosiva sobre su intimidad con Antonela: "De vez en cuando está bueno"

Messi hizo una confesión íntima y sorprendió a todos. El capitán de la selección argentina y su relación con Antonela Roccuzzo, madre de sus tres hijos.

Lionel Messi sorprendió al hablar de su "lado romántico" en la relación que mantiene con Antonela Roccuzzo desde hace varios años. Ambos son padres de tres chicos y, más allá de su rol de padres, encuentran momentos de intimidad en los que el capitán de la Selección Argentina hace "algo diferente".

“Por ahí la gente se imagina cualquier cosa, pero soy normal, como cualquiera. Creo que a mi me educaron de una manera de chiquito, con los valores que me inculcaron tanto mi vieja como mi vieja. Reforcé todo eso en Barcelona, en el lugar y el club donde caí. Un club con unos valores muy marcados, muy identificados. Siempre crecí con esa filosofía”, comenzó diciendo Lionel Messi, quien dialogó con "El Pollo" Vignolo en una entrevista publicada en Star+.

Sobre su vínculo con Antonela Roccuzzo, "La Pulga" afirmó: "Tengo mi lado romántico, de vez en cuando lo saco a relucir. Aparte son muchos años los que estamos con mi mujer y de vez en cuando está bueno hacer algo diferente. A la Torre Eiffel no, estuvimos cerquita. Desde que vivimos acá no fuimos nunca. Fuimos hace muchos años, antes que nazca Tiago. La pasamos bien, nos gustó, pero el tema de la comida en la Torre mucho... soy más normal”.

Messi y su rol de padre: "Soy el que más los caga a pedos"

“Soy de los dos el que más los caga a pedos. Ella (Antonela) es normal, la que más tiempo pasa con ellos por los viajes, los partidos, cuando vamos con la Selección, mucho tiempo afuera. A mí no sé si me dan más bola, pero les da un poquito más de cagazo cuando pongo los puntos yo. A veces por demás... Pero intento que aprendan a valorar las cosas y que hay que ganarse las cosas día a día. Y no porque tienen la suerte de tener muchas cosas se crean que es fácil”, reconoció Lionel Messi sobre el trato con sus hijos.

En cuanto al futuro, Lionel Messi aseguró que no les impondrá condiciones para aprender o estudiar cualquier oficio: “Quiero que ellos hagan lo que quieran. Lo que los haga feliz y estén bien. Para mí está bien. Les encanta el fútbol. Donde pueden se buscan una canchita, una pelota, pero me gusta más que vayan a una escuelita, que lo disfruten y no que estén en un club que es más profesional, te exigen más. Van a una escuelita con amigos y está bien”.