Mercedes Ninci tuvo que ser internada luego de su llanto en Lo de Mariana: "Pensé que me moría"

La panelista de Lo de Mariana vivió un momento de mucha angustia por fuera de las cámaras y tuvo que ser trasladada al hospital.

Mercedes Ninci vivió un momento muy fuerte el pasado miércoles en Lo de Mariana cuando se quebró en llanto al hablar de la pobreza. La angustia se trasladó fuera de las cámaras, por lo que la periodista se descompensó finalizado el programa y tuvo que ser internada. "Pensé que me moría", le relató a su colega, Pía Shaw.

"Mercedes Ninci se descompuso en el programa de Mariana, se angustió mucho hablando de la pobreza", arrancó, como adelanto, Ángel de Brito, quien brindó la información en Los Ángeles de la Mañana, y continuó: "La conozco hace muchos años y se que es un tema que la angustia muchísimo porque lo vive a través de su trabajo. Por suerte ya está bien, pero tuvieron que internarla ayer, estuvo como hasta las 19:30 internada, no la pasó nada bien, se asustó mucho".

Luego, volvió a aclarar que ya está bien de salud pero que se mantendría en reposo "unos días". Aun así, estaría en el programa de Mariana Fabbiani para describir el momento y contar todo lo que vivió en estas horas.

Por su parte, la periodista Pía Shaw estuvo en contacto con su colega y relató: "A Mercedes le subió mucho la presión, cayó automáticamente en el piso, en el programa de Mariana, y decidieron trasladarla al sanatorio de la calle Mitre. Ahí me comuniqué con ella y me pidió que no lo cuente porque sus padres están en Córdoba y no sabían nada".

Para finalizar, la panelista de LAM leyó un mensaje que recibió por parte de Mercedes Ninci a la noche, cuando ya había sido dada de alta, en que se podía notar el dramatismo que vivió en toda la jornada del miércoles: "Pensé que me moría, que mis cuatro hijos se quedaban sin madre".

Mercedes Ninci se quebró en Lo de Mariana

Mercedes Ninci no se pudo contener y estalló en llanto en Lo de Mariana al analizar el incendio en Villa Itatí y propuso que "no importa si gobierna uno o gobiernan otros" para ayudar a los que menos tienen. Pero lejos de contenerla o sumarse a su propuesta, Mariana Fabbiani le interrumpió su exposición.

“¿Qué pasó Merce?", preguntó Mariana como si no adivinara el porqué del llanto de Ninci. “Me pone mal tanta pobreza, los que recorremos la villa, la Villa Itatí es tremenda. Que le pase algo a toda esta gente que es tan honesta y tan laburante es tremendo”, lamentó, mientras lloraba, la panelista de Lo de Mariana.

“La verdad es que no podemos seguir así. Si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene, este país no sale adelante. Discúlpenme, pero yo ya estoy harta de los descartables, y la gente de esta villa es descartable. Estoy cansada de los descartables, no puedo más, empecemos a ayudar al otro”, agregó.