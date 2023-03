Mercedes Ninci se quebró y contó por qué su novio la dejó: "Hubo otro problema"

El desgarrador relato de Mercedes Ninci contando por qué su novio la dejó. La palabra de la periodista tras la ruptura con Alberto Curi.

Mercedes Ninci terminó su romance con Alberto Curi. Sin embargo, tras varios días después de la triste noticia, la periodista decidió contar detalles de su ruptura y aseguró que fue su expareja quien tomó la decisión de ponerle un fin a su historia romántica.

“Yo fui re feliz con él en el año que estuve con él, la mujer más feliz del mundo y la distancia nos distanció, tengo cuatro chicos y no es fácil viajar, yo no hablé más con él desde enero, no hablé nunca más y no sé nada de él”, comenzó diciendo Mercedes Ninci, en diálogo con Mitre Live. A su vez, recalcó que ella no fue la responsable del final de este romance.

Compungida, Mercedes Ninci aseguró: "Él toma la decisión, él me dejó. Fue un proceso muy complicado porque en el medio hubo otro problema que no quiero contar, el final me lo guardo para mí, es muy triste y me pertenece. No me imaginé nunca que nos íbamos a separar, hubo un hecho en el medio que fue muy triste y no lo puedo contar, no es algo de un tercero en discordia”.

“No sé si alguna vez lo contaré, mi alma no necesita contarlo. No borré las fotos con él de las redes sociales porque fue parte de mi vida, no se me pasa por la cabeza, no borraría las fotos con él, no se me ocurre”, cerró Mercedes Ninci, quien ahora se refugia en el cariño de sus hijos y sus seres queridos más cercanos.

El doloroso adiós de Mercedes Ninci

Mercedes Ninci es noticia por una triste despedida. La periodista está transitando un duelo complicado tras sufrir una pérdida importante en su círculo íntimo. "Hoy por hoy vivo el día a día y no hago proyectos de nada", sostuvo, al mismo tiempo que se refugia en sus seres queridos para salir adelante.

Lo cierto es que Mercedes Ninci confirmó la separación con quien fuera su novio, el empresario Alberto Curi Aragón. Si bien los rumores ya indicaban una posible separación, fue la propia periodista quien terminó con las especulaciones. "Nos distanció la distancia", expresó en diálogo con Teleshow.

“Fui la mujer más feliz del mundo durante el tiempo que estuvimos juntos y me quedo con ese lindo recuerdo. Hoy por hoy vivo el día a día y no hago proyectos de nada”, sentenció Mercedes Ninci, quien estuvo cuatro años en pareja con Alberto Curi Aragón. En tanto, la periodista continúa su camino enfocada en el bienestar de sus cuatro hijos mientras transita el duelo sentimental.