Mercedes Ninci habló de su relación a distancia: "No es un chongo"

La panelista y movilera Mercedes Ninci pasa un momento de plenitud amorosa luego de presentar a su novio en redes sociales. Ahora, habló de él en los medios.

Mercedes Ninci encontró un nuevo amor en Alberto Curi Aragón, un salteño que le recita poesía y conquistó su corazón. Tras una serie de fotografías en su compañía publicadas en Instagram, la panelista habló en televisión sobre su actualidad sentimental. "No es un chongo", sentenció, aclarando que siente amor verdadero por su nueva conquista.

“Yo estoy enamorada de él desde hace mucho tiempo, desde que conocí su historia en 2017. Antes de conocerlo, ya estaba enamorada de él. La hermana es amiga mía y me había contado su historia”, contó Ninci en un móvil para Nosotros a la mañana (El Trece). Carlos Monti, panelista del ciclo, aprovechó para preguntarle cómo hacen para que funcione este amor a distancia, a lo que la periodista señaló: "Él es de Salta, vive allá, porque la familia tiene unas peñas en el centro. Además trabaja en el campo”.

No conforme con la respuesta le preguntó cada cuánto se ven y Mercedes remarcó: "No se, que se yo. Diciembre es medio complicado, yo viajo a Córdoba a visitar a mi familia. En enero seguro voy a Salta. Ahora está sembrando y con eventos de la peña. Este mes es medio difícil, igual no importa”. Sumándose al juego, Sol Pérez quiso saber quién había encarada a quién, logrando una respuesta emotiva de Ninci. “No soy encaradora, porque soy de antes. Los salteños son más tradicionales. Es gracioso porque hace tiempo mis hijas me decían: ‘Mamá, buscate un chongo’. Esto no es un chongo, Alberto es mágico”, cerró, con voz soñadora.

Los piropos que cruzan Ninci y su novio en Instagram

La periodista eligió subir fotografías de un viaje a Salta para anunciar la noticia. "En las nubes", escribió como epígrafe de la imagen que la muestra a miles de metros de altura, adelante de la capilla de San Rafael, abrazada a su pareja. Alberto Curi Aragón es el nombre del hombre que le robó el corazón a Ninci y con el que cruzaron mensajes, a la vista de todos los seguidores de ambos.

Otra de las fotografías de la movilera y panelista, muestra a la pareja abrazada en la capital de Salta, con el escueto pero significativo epígrafe: "Feliz". Por su parte, Aragón no escatimó en halagos para Ninci y le dedicó varios mensajes amorosos en la red. “Llegaste vos y floreció el cardón”, escribió sobre una imagen de ambos en el norte argentino.

Los piropos no terminan en la cuenta de Instagram de Ninci; en la de su novio ella le deja mensajes a sus publicaciones. “Estoy en medio de las 14 marchas que hay ahora en el centro porteño y mi alma necesita un poeta con tonada, con aroma a leña, que ame el monte, las alturas y la chacarera. Creo que lo encontré...”️, escribió Ninci, respondiéndole una de sus publicaciones. “Entre callejuelas olvidadas, viejos cardones solitarios y nubes que humedecían nuestras almas, creo que nos encontramos”, le respindió su novio.