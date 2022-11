Mercedes Ninci cruzó al rapero YSY A en vivo: "Hablan de drogas"

La periodista increpó a un músico en pleno vivo televisivo por el contenido de sus letras. Mercedes Ninci cuestionó a YSY A por las temáticas que tocan la canciones de rap y trap.

Mercedes Ninci le hizo una picante pregunta al rapero YSY A por las letras de las canciones del género musical que él representa. La periodista aseguró que sus hijos son fans de esa música y se mostró preocupada al respecto.

"Mis hijos te aman y aman a todos los que hacen freestyle, los raperos, los traperos, a todos. La pregunta mía es: a nivel general, ¿por qué en todas las canciones se exalta la droga y el alcohol? Nunca hay algo constructivo. Todas las letras son iguales. También en muchas letras hay odio a la policía", comenzó su descargo la periodista.

Ninci aseguró estar preocupara por la influencia de ese contenido en los adolescentes que escuchan esas canciones. "Ellos repiten esas canciones y me preocupa", cerró. YSY A le respondió en alusión a su propia discografía y contó que solo el primero de sus cinco discos tiene ese tipo de letras.

"Siempre me dediqué a sacarle foto a lo que vivo y contarlo en mis canciones. Si yo estuve toda la semana de fiesta, llego al estudio y te voy a contar textual lo que viví. Eso fue cuando arrancamos, en mi primer disco está bien fuerte. También lo hice porque no quería que me escucharan los menores de edad, al revés. Hablaba bien explícito porque me quería separar de esa ola de menores de edad, quería hacer música para quedar en la historia y no ser algo que se consuma y se vaya", respondió el joven y Ninci continuó con su cuestionamiento a pesar de sus argumentos. "Solo canto lo que vivo. No invento una película de gangsters para que después los pibes se hagan los gangsters. igual te remarco que si mis hijos te escuchan, bastantes buenos consejos van a encontrar", cerró.

Flor Vigna defendió al rapero al contar que había estado en la escucha de su disco. "Es totalmente motivacional y tiene que ver con la disciplina. Metele a lo que querés, con tu gente, con tus amigos. Eso remarca", enunció la bailarina y actriz.

Fuerte discución entre Eduardo Feinmann y Mercedes Ninci

Feinmamnn se quejaba e su programa de televisión sobre las tomas de escuelas y Ninci lo sorprendió con una revelación.

Ninci: Te digo una cosa, aunque te caiga mal, entre los que están tomando el colegio está mi hijo.

Feinmann: ¿En serio? ¿Y vos le permitís tomar el colegio?

N: Bueno, me parece que si quiere tomar el colegio, que tome el colegio, ¿qué querés que te diga? Ya está por cumplir la mayoría de edad. Está en quinto año.

F: No, bueno, pero para eso están los padres. Esto se hace o no se hace

N: “No estoy de acuerdo con las tomas, nunca lo estuve, mis hijas más grandes también participaron de las tomas. Es el folclore del colegio. Esta vuelta no se lo impedí, si es una noche ya está. El pedido es importante. Otras tomas fueron más largas.