Melody Luz deschavó a El Trece y expuso a El Hotel de los Famosos: "Basta de esa mierda"

La famosa bailarina reveló los problemas de salud mental que le dejó el programa y "el poco acompañamiento" que tuvo por parte de la producción.

A semanas de que se estrene la segunda temporada de El Hotel de los Famosos, Melody Luz rompió el silencio y reveló el gran calvario que atravesó cuando formó parte del reality show. La bailarina fue una de las concursantes que más avanzó en la competencia de El Trece, pero parece que su experiencia no fue tan buena como demostraban en televisión.

Recientemente, Luz compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram y contó con detalles por qué vivió una mala experiencia en el reality que conduce Pampita y "El Chino" Leunis. "Basta del Hotel, de esa mierda. Si supieran cómo me dejó la salud mental ese reality", confesó Melody cuando le consultaron si era verdad todo lo que pasaron en televisión.

Por otro lado, Melody se refirió de forma irónica sobre las lesiones físicas que vivió a causa de las pruebas de destreza física. "Ah sí, cierto que me fui con 7 puntos en la pierna y se re ocuparon de mí... Por eso, tendría que estar agradecida, RE", ironizó sobre el tema. Luego, amplió que está preparando un video para YouTube en donde cuenta su verdad sobre el programa.

"Hay muchas muchas cosas que no saben. Y ya saben, siendo mujer y 'nueva' en el ambiente, tenés que cerrar el orto. Pero no más", aseguró. Por último, decidió verle el lado positivo a su paso por El Hotel, pero aseguró que no repetiría la experiencia. "Obvio que ahí conocí al amor de mi vida y me conoció más gente pero nunca más me metería a un reality", finalizó.

Se sabe todo: polémica por el inicio de El Hotel de los Famosos 2

El Trece tiene preparado el arranque de la segunda temporada de El Hotel de los Famosos más tarde de lo que se pensaba, ya que en vez de empezar en enero, será el 20 de marzo de 2023. En este contexto y tras la notable demora, ya se revelaron detalles importantes relacionados al desarrollo del reality show y hay polémica en las redes.

El programa conducido por Leandro "El Chino" Leunis y Pampita, que tuvo como ganador a Alex Caniggia, está en el ojo de la tormenta por la manera desprolija de su puesta en escena por la pantalla de El Trece. La cuenta oficial de Twitter de LAM, ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV, expuso un dato inesperado.

Hicieron captura de pantalla a la historia de Instagram subida por Marian Farjat, la ex Gran Hermano que participa de El Hotel de los Famosos, y escribieron: "Ni disimulan que están afuera". Esto tiene que ver con que supuestamente deberían estar todos abocados a la grabación del programa, por lo que, si usó sus redes sociales, significa que ya fue eliminada.

Misma situación ocurrió con Charlotte Caniggia, quien también comenzó a manejar sus redes después de un tiempo. De esta manera, ya serían dos los participantes de El Hotel de los Famosos 2 que se sabe que fueron eliminados del certamen. "Si recién van a empezar a transmitirlo a fines de marzo, no van a guardarse. Es cualquiera lo que hace la producción"; "Ya sacaron a Charlotte y a Marian? Chau, ya ni se gasten en sacar a la luz ese reality", fueron algunos de los comentarios de los seguidores, quienes estallaron de furia.