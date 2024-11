"Me discriminaron": tensión por la historia de Vicuña con Nicolás Repetto al borde de las piñas

La anécdota poco conocida de Benjamín Vicuña con Nicolás Repetto al borde de las piñas.

Benjamín Vicuña es uno de los actores más reconocidos de la televisión argentina por la cantidad de series y películas en las que trabajó a lo largo de su trayectoria. El artista de 45 años viene de revelar una tensa historia dentro del mundo del espectáculo que involucra a Nicolás Reppeto y pocos conocían, por lo que su testimonio causó todo tipo de reacciones.

El actor chileno estuvo de invitado en La Noche Perfecta, el late night show conducido por Sebastián Wainraich en El Trece. Entre otros temas vinculados a su carrera profesional y su vida personal, salió a la luz la tensa historia que tiene con Nicolás Repetto, el famoso conductor que se alejó de los medios desde hace unos años

"Era el club del amiguismo, el remate de la anécdota termina demostrando que a mí me discriminaron", comenzó. "Tuvimos un pequeño encontrón, de repente me viene por detrás y yo, sin querer queriendo, reacciono con un codito. Y el señor reacciona directamente con un cabezazo", reveló Vicuña sobre lo que pasó con Reppeto en un partido de fútbol disputado en Uruguay.

"Después nos reímos, nos hemos encontrado muchas veces en diferentes lugares, nos reímos de la situación", agregó. La anécdota no terminó ahí, ya que el actor expuso que luego del enfrentamiento con el exconductor de Sábado Bus, el árbitro tomó una decisión inesperada. "Lo eligieron a él y me mandaron afuera a mí y quedé como El Chavo del 8 mirando el partido así. Lloré un ratito, agarré mis zapatitos y me fui caminando", concluyó Vicuña.

La reacción de Benjamín Vicuña al enterarse del romance entre Colapinto y la China Suárez

El reciente video que muestra a la China Suárez y Franco Colapinto paseando juntos por las calles de Madrid tras una cena en un exclusivo restaurante generó un gran revuelo en redes sociales y la atención de la prensa. En medio de la polémica, Benjamín Vicuña, ex pareja de la actriz y padre de dos de sus hijos, decidió expresarse de forma indirecta a través de sus redes sociales, publicando imágenes que dieron lugar a diversas interpretaciones.

El actor chileno compartió en su cuenta de Instagram dos fotos que no pasaron desapercibidas para sus seguidores. En la primera, aparece abrazado con su actual pareja, Anita Espasandín, con quien oficializó su relación hace varios meses. Esta publicación fue vista por muchos como un gesto para reafirmar su estabilidad emocional frente a los rumores que involucran a su ex.

Poco después, Vicuña sorprendió con una segunda imagen que generó aún más comentarios: una tierna postal de sus hijos Magnolia y Amancio, fruto de su relación con la China Suárez. En la foto, los pequeños aparecen abrazados en el sillón de su casa, bajo el cuidado de su padre mientras Eugenia disfruta de su estadía en España.

La imagen de sus hijos no solo destacó por la ternura de la escena, sino también por el momento en que fue compartida, lo que llevó a sus seguidores a preguntarse si Vicuña buscaba transmitir algún mensaje sobre su rol como padre en medio del escándalo mediático.