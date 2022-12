Máxima tensión en Gran Hermano: Coti destrozó a Daniela

Coti de Gran Hermano confirmó lo mal que le cae Daniela y la destrozó durante una charla que tuvo con el Conejo.

Constanza "Coti" Romero de Gran Hermano dejó expuesta la pésima relación que tiene con Daniela Celis y subió la tensión en la casa más famosa del país. "Si algún día me ven hacer eso, por favor, hagan que me caiga un rayo, que me maten", disparó la correntina mientras charlaba con su novio Alexis "Conejo" Quiroga.

Ya van casi dos meses de convivencia en Gran Hermano y las tensiones entre los participantes no paran de acumularse. Así ocurrió antes de la última gala de eliminación que decretó la salida de "Cata" del reality de Telefe, cuando Coti dejó en claro que no se la banca a Daniela, que en ese momento se encontraba en placa.

Mientras tomaban sol junto a la pileta, Coti mantuvo una charla íntima con su novio el Conejo y disparó durísima contra la pareja de Thiago Medina. "No me gusta que me miren. Me da vergüenza que me miren el culo. Si algún día me ven hacer eso, por favor, hagan que me caiga un rayo, que me maten", apuntó la correntina.

Mientras Coti seguía con su fuerte descargo, remató con una dura crítica a la producción de Gran Hermano: "Necesitan meter gente extraña". "¡Que lindo casting! No gente como nosotros, tiene que ser lo contrario", acotó el Conejo con ironía, provocando la carcajada de su novia.

Julieta Poggio se cansó de Agustín y lanzó una fuerte amenaza

Julieta Poggio no toleró más y lanzó una fuerte amenaza hacia Agustín Guardis de Gran Hermano. Luego de percibir una insistente e incómoda actitud por parte de su compañero, la bailarina y modelo se mostró molesta y anunció que tomará cartas en el asunto con respecto a las miradas del participante apodado como "Frodo".

Desde hace algunas semanas que Agustín le confesó a algunos de sus compañeros se atracción hacia Julieta, sin embargo, desde entonces tuvo algunas actitudes que incomodaron a la participante. Incluso, también hizo ciertos comentarios desubicados que lo colocaron en la foco de la tormenta en las redes sociales. Mientras tanto, adentro de la casa, Poggio también tomó cartas en el asunto.

"Me mira muy mucho", empezó por confesar Julieta en un diálogo privado con Walter "Alfa", Romina y Nacho. En este marco, la exdiputada le contestó apoyándola: "Primero era a Coti, después me miraba a mí. Pero conmigo se pudrió todo y ahora va con vos. Él es así, va viendo. Ninguna le dio bola".

Incómoda e indignada por la situación, Julieta Poggio comentó que ya no se iba a quedar de brazos cruzados. "Posta, voy a empezar a hacer algo, boluda. Hace unos días lo noto", dijo la modelo y dejó entrever qué decisión tomará durante la gala de nominación del día miércoles.