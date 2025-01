Maxi López rompió el silencio y apuró a Icardi en vivo: "A ver si se anima".

Por si algo le faltaba a la polémica de Wanda Nara y Mauro Icardi, ahora habló Maxi López, expareja de la conductora a quien ella le fue infiel con el futbolista hace poco más de una década. El famoso futbolista se encuentra en Argentina para visitar a sus hijos con Wanda y, pese a tener un gran vínculo con la mamá de sus hijos, decidió referirse a la polémica del momento.

Interceptado por el móvil de LAM, ciclo emitido por América TV, Maxi López respondió al ataque de Icardi y expuso ciertas internas que quedaron inconclusas. "Yo estoy concentrado en mis chicos, vine a pasar unos días acá. No vi nada de los chats, si me atacó no pasa nada, cada uno vive el calvario que quiere vivir", empezó por decir.

Luego, le preguntaron qué opinaba de los chats filtrados en donde Icardi estaba hablando mal de él y López se mostró totalmente indiferente: "No me interesa lo que hace o dice él. Yo me hice cargo de mis hijos, pagué el anticipado para los próximos 10/12 años. A ver si él paga anticipado también". Y ante los dichos de que era "un padre abandónico" sumó: "Los chicos vinieron a pasar las vacaciones conmigo a Suiza, ahora me vine yo unos días acá. Así que, lo que él diga o lo que él haga es cosa de él".

Ante esto, los noteros insistieron en que Icardi había dicho que Maxi López es mal padre porque "durante diez años se hizo cargo él de sus hijos", pero el futbolista no se dejó pasar por encima. "Bueno hay que ver. Tienen que ver los videos con lo que dicen las hijas de él, yo estaba presente. Pregúntenle a él a ver si las chicas quieren estar con él", dijo y así confirmó la información que dio Yanina Latorre en donde aseguraba que las hijas de Wanda y Mauro contaban que no querían estar con su papá.

Por último, le consultaron a Maxi si alguna vez había podido hablar con Icardi para aclarar como fue todo, y entonces decidió aniquilarlo públicamente. "No porque nunca me quiso enfrentar, nunca quiso hablar. Tenemos una charla pendiente a ver si se anima", sentenció.

Se filtró un nuevo chat de Mauro Icardi y Wanda Nara: "Mis abogadas"

El escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara no para de crecer, ya que la expareja está más enemistada que nunca. Ahora que el futbolista confirmó su noviazgo con Eugenia "La China" Suárez cesó todas sus intenciones de reconciliarse con Nara y parece que no quiere siquiera hablar con ella. O al menos esto último es lo que se entendió de los últimos chats filtrados.

Al parecer, estos mensajes datan de tan solo unos días atrás, cuando ambos padres estaban coordinando cuándo le tocaba quedarse con sus dos hijas en cada momento. Según se ve en la captura de pantalla, Icardi cortó la conversación con su ex de forma abrupta y provocadora: "Bueno, te dejo. Ya perdí cinco minutos de mi vida. Me voy a comer una hamburguesa".

Luego de esto, siguió: "Ah, me olvidaba. Mañana a las 19 te las entrego en la guardia del barrio. No llegues tarde que tengo planes". Ante este actitud de Icardi, Wanda replicó contundente: "Mira Mauro, las nenas las espero en casa. Yo te las llevé vos me las traes a la puerta de mi casa como yo te las llevé".

Así, siguió: "Hacé las cosas bien. Mañana las espero en Santa Bárbara. Te pedí que no hicieras chiquilinadas. Traelas a las 16 o 17 y que no sea traumática la vuelta a casa para ellas". Sin embargo, al futbolista no le importó en lo absoluto lo que le dijo su ex y se mantuvo firme: "Lo traumático va a ser que cuenten los días hasta el 15 que vuelven conmigo. A las 19 te las entrego en la entrada de mi barrio como ya te avisaron mis abogadas".