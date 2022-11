Mauro Icardi tomó venganza de Wanda Nara y filtró una foto íntima

Mauro Icardi difundió una foto picante con Wanda Nara que confirmaría que siguen juntos.

La novela entre Mauro Icardi y Wanda Nara sorprende cada día más: luego de que la empresaria negara su reconciliación, el futbolista del PSG publicó en sus redes sociales una foto íntima que probaría que siguen juntos.

Días atrás, Mauro había llevado a Wanda a tomarse unas vacaciones románticas en las Islas Maldivas como un intento por recuperar su relación. Durante su estadía, el futbolista publicó varias fotos y videos juntos y anunció su reconciliación. Sin embargo, Wanda se mantuvo callada y más tarde aseguró que no estaban reconciliados, a pesar de ese viaje. Fue entonces cuando el deportista se vengó y publicó una polémica foto.

Todo comenzó cuando Wanda respondió la pregunta de una seguidora de Instagram preguntándole por qué no confirmaba su reconciliación. "Porque estaría mintiendo", respondió la empresaria, dejando en claro que sigue soltera. Y agregó que intentó "darle una oportunidad a una relación de tantos años, pero no resultó". Icardi no pudo soportar esta situación, e inmediatamente después, publicó una foto en la que aparece junto a Wanda en la playa besándose con lengua, muy apasionadamente.

La foto íntima que Mauro Icardi filtró con Wanda Nara

"Buenas noches, mañana seguimos...", escribió el futbolista. "Pampito", panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) compartió el posteo y opinó: "Este pibe está loco. Ella dice que no quiere estar mas con él y sigue insistiendo con estas fotos".

"Cada vez creo más en lo que me contaron del pasaporte", agregó, en referencia al rumor que le llegó que decía que Icardi le había escondido los documentos a Wanda para retenerla y evitar que viajara. Por su parte, Wanda no comenta ni da like en ninguna de las fotos que Icardi publica con ella.

Entre los comentarios de la publicación, se armó un debate sobre quién de los dos estará mintiendo. "Paremos un poco, las fotos no son trucadas, tan loco no está el flaco. Si no querés estar más, no hacés lo que hace", opinó una usuaria. "La que está loca es Wanda, que dice que está separada y mira la foto que se sacó. Está muy mal, pobre", coincidió otra usuaria, mientras otra señaló que "los dos son tóxicos" y que Wanda juega con eso porque sabe que le sirve que hablan sobre ella constantemente.

"Pampito" cruzó a Mauro Icardi tras sus dichos sobre su relación con Wanda

Mauro Icardi se enojó tremendamente con "Pampito" por decir que le había escondido el pasaporte a Wanda y le mandó un mensaje diciendo: "Hola, dejá de inventar tantas pavadas y chismes en mi nombre, porque no tenés ni idea. Si te pasan data te la pasan mal. Si vas a hablar de mí, informate mejor, o ahorrate los chismes en mi contra. Te mando un abrazo".

El periodista la respondió en Mañanísima y sostuvo que es Mauro "el que se pasa contando todo". "Pone un chat supuestamente de Wanda hacia él y del otro lado salen a decir 'ese chat yo no lo escribí, es un invento de él'. Entonces, ¿quién miente? ¿Cómo nos llega la información a nosotros?", se preguntó indignado.