Mauro Icardi se cansó de Wanda Nara y quiere sacarle todo: "No tiene la licencia"

El picante ida y vuelta de tensiones entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo, esta vez con el futbolista dispuesto a sacarle poder a la empresaria.

El escándalo amoroso entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un capítulo determinante: al parecer, el futbolista inició un plan para impedir que su ex tome decisiones comerciales por él, de forma tal que se licue su rol de "manager". El fuerte cruce de las celebridades y el dato que favorece a Icardi en el enfrentamiento.

La filtración del plan ocurrió en el magazine A la tarde (América TV), con un Karina Mazzocco visiblemente confundida por el tema a presentar dado que pensó que -en materia de bienes- la otrora pareja "ya había arreglado con Ana Rosenfeld y habían dividido todo". Quien llevó claridad a la mesa fue el panelista Diego Esteves y lanzó: "El vínculo con Icardi respecto al rol de Wanda siempre fue informal, porque Wanda no tiene la licencia de la FIFA para desempeñarse como manager".

"Entonces ella negocia pero el que firma es otro, según me dicen sería un abogado italiano. Pero su trabajo tiene que estar redituado de alguna manera y esa es la versión que retoma un diario turco, que indica que el propio Icardi habría frenado un pago de un millón de euros que reclama Wanda Nara", agregó, detallando la compleja situación que perjudica a la empresaria y le quita poder.

"¿Puede hacer eso Icardi?", indagó Mazzocco, obteniendo una contundente respuesta del abogado que integra el panel: "Entiendo que sí porque Wanda no tiene la licencia como representante de Icardi. A través de la doctora Rosenfeld arreglaron un acuerdo de división particular de bienes pero como no está homologado por la Justicia, Mauro Icardi puede decir 'no lo cumplo'".

Mauro Icardi decidió revelar la verdad sobre Wanda Nara: "Te cuento todo"

Mientras Wanda Nara brindaba una entrevista a LAM, programa que conduce Ángel De Brito por América TV, el conductor reveló que en pleno vivo, Mauro Icardi estaba mandándole mensajes desmintiendo lo que decía su expareja. "Perdón perdón, me está escribiendo desde Estambul. Me dice 'Ángel después te mando fotos de que estuvimos juntos todo el domingo'", expresó el periodista.

"Dormimos juntos hasta el lunes. Wanda miente mucho", fue otro de los mensajes que le hizo saber el futbolista. Esta situación desconcertó a la mediática, quien se puso colorada de la vergüenza, y soltó: "Qué lindo panorama, y yo subiéndome al avión. Me da risa que te escriba. Esta relación es increíble".

A todo esto, el programa se llevaba adelante pasadas las nueve de la noche del viernes 21 de octubre y en Turquía, desde donde estaba escribiendo Icardi, eran alrededor de las tres de la mañana. A pesar de esto, el exjugador del Inter de Italia estaba prendido a la pantalla de América TV para ver la entrevista a Wanda Nara. "Son tonterías, no cambia la situación", indicó la jurado de Quien es la máscara.

"Se separó cuando yo puse que jugábamos un poquito con la prensa. Y ahí puso el mensaje en Instagram", precisó Icardi en la continuidad de mensajes hacia De Brito. "Si me separé dos días después o dos días antes no cambia, si estamos separados igual", contestó Wanda, enojada por la situación. En última instancia, Icardi confirmó que estará en LAM: "Es todo mentira. En noviembre nos vemos y te cuento toda la verdad con pruebas de todo.".