Mauro Icardi enfrenta una grave denuncia por maltrato: "Se enojó y me gritó"

Mauro Icardi recibió una fuerte denuncia de maltrato por parte de Carmen Cisnero, su exempleada doméstica.

Mauro Icardi está en el ojo del huracán desde que estalló el Wandagate, el escándalo con su esposa Wanda Nara y "La China" Suárez. Ahora que volvieron a despertarse rumores de divorcio con la empresaria, Icardi recibió una nueva denuncia que pone en peligro su reputación.

Carmen Cisnero, la exempleada doméstica de Wanda e Icardi, estuvo como invitada en Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, y reveló detalles sobre los violentos episodios que vivió mientras trabajaba en Italia en la mansión de la pareja. En su descargo, la mujer aseguró que el futbolista del PSG la trató mal muchas veces.

"Tiene su carácter. Me trataba según cómo estaba el tiempo. Él si tiene que hablarte mal lo hace", reveló la mujer. Cuando Barbieri le pidió que detallara alguna situación en específico, Cisnero recordó un día en el que el futbolista le gritó y la culpó por un accidente. "Una vez se enojó conmigo y me habló re mal porque se habían escapado las gallinas y me dijo que fue porque habían dejado la puerta abierta. Yo le dije que no sabía quién había sido y él me gritó '¡nunca sabés nada vos!'", recordó.

Barbieri no pudo creer las cosas que estaba escuchando y le preguntó a Carmen por qué estuvo tanto tiempo soportando ese maltrato. "¿Por qué te quedaste? ¿Por qué bajaste tantas veces la cabeza?", indagó la madre de Fede Bal. La mujer le explicó que no le quedaba otra opción, no solo porque necesitaba el dinero sino también porque no tenía forma de salir del país. "No tenía pasaporte, Carmen. ¿Cómo querés que viaje?", le explicó la mujer.

El fuerte descargo de Wanda Nara por las declaraciones de su exempleada

Wanda Nara no se quedó de brazos cruzados y emitió un duro comunicado en contra de Carmen, acusándola de mentirosa. "En virtud de las manifestaciones públicas y las constantes amenazas mediáticas realizadas por la Sra. María Carmen Cisnero Reboledo, las cuales incluyen 'seguir fabulando sobre intimidades mías, de mi familia y en especial de mis hijos menores' y dado el interés que ha despertado la Sra. en los medios de comunicación, les hago saber que nada se le adeuda por ningún concepto derivado de su estadía en Italia", expresó Wanda.

En este sentido, aseguró que no es cierto que le debe dinero y que además la mujer se quedó en Italia "de forma voluntaria", con gastos médicos cubiertos y "cuatro dosis de vacunas contra el Covid". "Atento las falsedades por ella manifestadas y la propagación de sus falacias iniciare acciones judiciales en Italia donde ya consta un proceso judicial en su contra. Estas acciones tienen por objeto no generar más daño y preservar la verdad de la información", concluyó Nara.