Mau y Ricky furiosos con LAM: "Cabrón"

Los artistas se enojaron con el notero del programa y abandonaron el móvil.

Los Premios Martín Fierro se celebraron el domingo por la noche y la tela para cortar fue mucha. Todos los medios se hicieron presentes para cubrir los premios más importantes de la televisión argentina y hubo entrevistas polémicas. Una de esas fue la que el movilero de LAM le hizo al jurado de La Voz Argentina luego de haberse consagrado ganadores de las estatuillas en las ternas de Mejor Jurado y de Big Show. Mau y Ricky se molestaron por una pregunta del periodista y luego de manifestar su enojo abandonaron la charla.

El movilero de LAM les mencionó que entraron en la historia ya que la terna de jurados la ideó el canal y Aptra no votó el ganador, aunque los artistas manifestaron que fue un trabajo en equipo el que hicieron, pero seguido a eso llegó la pregunta incómoda para Mau y Ricky cuando el periodista quiso indagar por la actitud de Ricardo Montaner en el aeropuerto de Ezeiza donde fue entrevistado por uno de los cronistas del programa y antes de que termine de formular la pregunta, los artistas reaccionaron.

Ricky Montaner fue el primero en reaccionar y manifestó: "Ohhh ya está, ya está". Rápidamente se dio vuelta y se retiró dando por finalizada la entrevista visiblemente molesto. Pero Mau Montaner también expresó su fastidio diciéndole al notero: "Uy tu justo preguntando la vaina cabrón. ¿Sabes qué?, ¿será que nos ganamos el oro?, eso está buenísimo, esa pregunta estaría buena, la del oro, mejor que esa". En ese momento, Lali Espósito y Soledad Pastorutti quedaron paradas al lado de sus compañeros sin emitir palabra, incómodas con la situación.

El enojo de Ricardo Montaner con LAM

Como si eso fuera poco, lo ocurrido en la gala de los Premios Martín Fierro llegó a oídos de Ricardo Montaner que decidió utilizar su cuenta oficial de Twitter para despacharse en contra del programa de espectáculos que hiz reaccionar a sus hijos al preguntarle por una actitud suya. El artista escribió: "Ejemplo de gente tonta 'periodismo' tonto …se llama LAM o algo así. Viven en Argentina el país de Spinetta, Charly, Diego, Borges, Sábato, Sabatini, Messi, Tinelli, Susana, Mirtha, Sandro, Cerati, Mores. El enojo de Mau y Ricky con LAM en los Martín Fierro".

En LAM reaccionaron sorprendidos ante el tweet de Ricardo Montaner que no suele manifestarse con tanto enojo, pero con ironía chicanearon al artista diciéndole que su actitud no condice con la fe que profesa, lo que seguramente molestará al intérprete de Me Va a Extrañar.