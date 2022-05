Matías Alé se quebró en llanto al hablar de su mamá: "La hice sufrir muchísimo"

Matías Alé rompió en lágrimas al recordar cómo su mamá se comportó con él cuando estuvo gravemente enfermo.

Matías Alé estuvo como invitado en Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri, y se quebró en llanto al hablar sobre su madre Elena, quien lo sostuvo siempre en sus momentos más difíciles, especialmente a fines de 2015, cuando le dio su primer brote psicótico.

El actor explicó que, junto con su hermano, su mamá fue la única persona que estuvo realmente presente para él durante aquel duro momento personal. Con una gran culpa, reveló también que la hizo “sufrir muchísimo” en reiteradas ocasiones. Mientras hablaba sobre su mamá, se largó a llorar y Carmen lo contuvo frente a las cámaras.

Sobre aquellos días de internación, relató, con lágrimas en los ojos: “Cuando yo estaba internado, ella me venía a ver. Teníamos una hora y media de visita, pero cuando se iba, la clínica cerraba las puertas. Yo lo único que quería era que llegue de nuevo el miércoles. Me acariciaba la frente y se quedaba conmigo hasta que yo me dormía. Sin mi mamá, no hubiera sido posible estar bien”.

Es por esto que se arrepiente tanto de todos los momentos en que discutieron por temas sin importancia, o que se distanciaron por no coincidir en sus maneras de pensar. “Ella no se iba, se quedaba en la puerta, en el auto. Sé que la hice sufrir muchísimo”, sumó Alé, conmovido. “La vida es así. Te pone en un juego que tenés que jugar, y tenés que salir adelante o quedarte. Y salieron adelante los dos”, lo consoló Barbieri mientras le sostenía las manos.

Matías pidió perdón por no haber podido contener el llanto y la conductora le expresó: “¡No pasa nada! Esta es mi casa, a veces lloramos, a veces nos reímos… Es una familia, por eso cuando hago el programa estoy tan cómoda. Vos tranquilo”. Por último, le sugirió mirar a la cámara y decirle unas palabras a su mamá, quien probablemente estaría del otro lado mirándolo. “Te amo con todo mi corazón. Gracias, y perdón si algo no salió como vos querías”, le dijo Matías.

Matías Alé reveló cómo está su salud mental tras sus brotes psicóticos

Después de mucho tiempo bajo tratamiento psiquiátrico, Alé aseguró estar en un muy buen lugar. “Estoy muy bien, gracias a Dios. Hace más de seis años que no tengo ningún episodio, tengo a mi médico que lo voy a ver cada 40 días y ahora cuando vuelva a Buenos Aires tendré mi entrevista con él”, declaró. Y explicó que, hasta el día de hoy, toma una sola pastilla para mantenerse “nivelado”, además de contar con el apoyo fundamental de su familia.