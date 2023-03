MasterChef: un estadounidense se hizo el canchero con Betular y quedó en ridículo

En la primera fase de la competencia gastronómica, los chefs recibieron a un joven estadounidense que intentó ganarse sus paladares con unas berenjenas "crunchy".

En la primera fase de MasterChef un grupo de cocineros amateurs intentaron seducir el paladar de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui en busca de tener uno de los 24 delantales que los llevarán a avanzar una próxima instancia en el juego. Y en una de las audiciones, un joven estadounidense desafió a los chefs con una reversión de la milanesa de berenjenas que no tuvo el quorum esperado y generó una lapidaria respuesta de los respetados chefs.

"Mi nombre es Martín, soy de Los Ángeles, California. Estoy preparando unas berenjenas 'crunchy', para no llamarlo milanesa, porque todo lo que está empanado no es una milanesa. Las berenjenas 'crunchy' van arriba de una puttanesca", se presentó el joven de porte atractivo que logró llevarse miradas de curiosidad de parte del jurado, un tanto confundido por los términos empleados para nombrar su plato.

Fue Damián Betular el primero en marcar esta diferencia con un comentario seco: "o sea va la salsa y arriba la milanesa". De forma rápida Donato de Santis se apresuró a corregirlo y disparó: "'crunchy'". Mientras el aspirante seguía con la preparación de las berenjenas "crunchy", Betular le consultó que lo sedujo de Argentina y obtuvo una divertida respuesta: "es muy divertido Argentina. A la edad de 18, 19 años en Estados Unidos no podés salir ni divertirte en bares así que la noche de Argentina me atrapó. Y después las argentinas".

Sobre la clásica salsa, Martín indicó: "la puttanesca es clásica: ajo, ají molido, aceitunas negras, alcaparras y ¿cómo se llaman los pececitos?". Los pececitos a los que hacía referencia el joven eran las anchoas; fue Donato quien lo ayudó a recordar el nombre antes de la degustación que sellaría su destino en la competencia.

La fulminante devolución de Damián Betular: "Está mal"

De forma directa, el pastelero Damián Betular fue el encargado en pinchar los sueños de Martín y soltar una determinante crítica para la ejecución de su plato: "la proporción entre salsa y berenjena está un poco mal y siento que me falta el efecto que a mí me da la puttanesca en la boca. No está para la siguiente etapa de MasterChef así que es un no". De los 24 seleccionados solo 16 participantes competirán para consagrarse invictos de la nueva edición de MasterChef, reality conducido por la mediática empresaria Wanda Nara.