Masterchef: quién quedó eliminado este domingo 23 de julio

Por decisión del jurado, un participante quedó eliminado del certamen y quedaron los cuatro finalistas definidos del reality.

La recta final de Masterchef Argentina ya empezó y, tras la gala de eliminación de este domingo 23 de julio, quedaron definidos los 4 semifinalistas del reality. Sin embargo, para que esta situación sucediera, un participante tuvo que despedirse del certamen definitivamente por decisión del jurado.

La velada empezó con una competencia entre los cuatro participantes que habían ganado estrellas durante la semana para definir quién subiría al balcón. Para ganarse este reconocimiento, Estefanía, Antonio, Daniela y Rodrigo tuvieron que preparar un gazpacho en pocos minutos y deleitar al jurado con su receta de sopa de tomate fría. Finalmente, Estefanía se consagró como la ganadora, se convirtió en la primera semifinalista de la temporada y vio el resto de la velada sin tener que cocinar.

El verdadero desafío empezó después, cuando los cuatro participantes que quedaban tuvieron que preparar una de las recetas más difíciles de pastelería: los macarrons. Los concursantes tuvieron que elegir el relleno de sus alfajores franceses para deslumbrar al jurado y, sobre todo, a Damián Betular.

Finalmente, y tras un bajo desempeño con sus macarrons de arándano, Daniela quedó eliminada del reality por decisión del jurado. "No lloró de tristeza, lloró de emoción. Estoy feliz y fue un gran aprendizaje estar en Masterchef", dijo antes de despedirse del reality de forma definitiva y tan cerca de la recta final del programa de Telefe.

Una exparticipante de MasterChef liquidó al reality de Telefe: "Terminé"

MasterChef se convirtió en uno de los programa de televisión más exitosos delos últimos años. El reality de Telefe tiene varias ediciones en su haber y este año se renovó con Wanda Nara en la conducción.

Por las cocinas del ciclo pasaron varios participantes, algunos saltaron al estrellato y otros ya eran famosos, pues formaron parte de MasterChef Celebrity. Una de ellas fue Patricia Sosa, quien no tuvo ningún tipo de filtro para criticar el formato.

La cantante apuntó contra los jurados del ciclo por su comportamiento en esta última edición. "A nosotros nos exigían más, a los famosos nos exigían más, ahora les presentan churrasco con papas fritas y suben al balcón, a nosotros nos venían con cosas muy difíciles, con la cocina tailandesa, noruega, nos exigían mucho más", expresó, indignada.

En ese sentido, contó que se fue "re estresada" del programa. "Te volvés loco, te cortas el dedo, cuando estás en el reality te la pasás cocinando en tu casa, 'no toco una cacerola más' dije cuando terminé porque estaba re contra estresada", aseguró la artista, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Por otro lado, la cantautora elogió el rol de la esposa de Mauro Icardi en el ciclo. "Wanda Nara me parece una revelación total, me encanta y se la ve divina, con mucho humor y ella preciosa, a mí me gusta mirar el programa porque aprendo mucho mirando y me había olvidado de algunas cosas", concluyó.