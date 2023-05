Masterchef: quién quedó eliminado este domingo 21 de mayo

El jurado despidió a uno de los participantes del reality y generó gran conmoción entre sus compañeros.

Un nuevo participante tuvo que despedirse de Masterchef. Este domingo 21 de mayo, un cocinero quedó eliminado del reality show tras no cumplir con las expectativas del jurado en un velada complicada y, sobre todo, exigente.

Durante la gala de eliminación, en donde se enfrentaron Rodolfo, Aquiles, Rodrigo, Antonio y Silvana, el jurado le impuso a los concursantes un desafío intenso, complejo y que les puso mucha presión. Precisamente, la producción les dio una canasta con ingredientes y ellos tenían que presentar diversos platillos en un tiempo determinado hasta lograr que el jurado les de dos luces verdes. Este reconocimiento les daba el beneficio de subir directamente al balcón.

En esta instancia, y luego de presentar dos y tres platillos respectivamente que deslumbraron al jurado, Rodolfo y Aquiles lograron ganarse una semana más en competencia. Por su parte, Rodrigo, Antonio y Silvana recibieron una canasta nueva con ingredientes y contaron con 20 minutos para preparar un platillo nueva para presentar frente al jurado.

Finalmente, luego de presentar un fallido plato que no convenció al jurado, Antonio se convirtió en el nuevo eliminado de Masterchef. "Me llena el corazón lo que me dicen los chefs y espero en algún momento tener el mismo éxito que tienen ellos. Hace mucho tiempo soñé esto, logré muchas cosas y los sueños si se cumplen. Lo logré, estuve acá", dijo entre lágrimas antes de dejar su delantal y despedirse del ciclo de gastronomía.

Betular "quemó" a Antonio frente a sus compañeros de MasterChef: "Le está gustando"

Masterche (Telefe) tuvo un momento pleno en risas e incomodidad cuando Wanda Nara hizo de detective preguntando si Antonio López, el joven que se ganó el corazón de los televidentes, es tal cual se muestra en el programa. La respuesta de los participantes hizo tentar a la conductora y Damián Betular aprovechó para "quemar" al salteño: "Le está gustando la ciudad".

Todo empezó en la emisión del miércoles 17 de mayo, cuando Wanda Nara le volvió a preguntar a María Sol Ferrero por las salidas nocturnas que hace con sus compañeros y le consultó si se había formado alguna pareja. Ante la respuesta negativa de la joven, que manifestó que son todos amigos, el chef deslizó: "Huelo algo". Sumándose a los comentarios picantes, Wanda aportó: "Yo sentía vibraciones. Sentí que María Sol tenía una vibración con vos".

El bioquímico se apuró a negar el romance y María Sol explicó: "Él me cuida como un hermano y yo también lo cuido porque él a veces se pierde". "Somos todos muy amigos", agregó Candelaria antes de que Betular "queme" a Antonio, el joven salteño que está familiarizándose con la vida de ciudad.

“A Antonio hay que cuidarlo más porque le está gustando la ciudad”, sostuvo el pastelero jurado dando pie a que sus compañeros revelen como es el salteño fuera de cámaras. "¿Antonio no es como lo vemos? Yo lo veo tranquilo y tímido", apuntó Wanda antes de que María Sol la corte con un seco "no", dejando espacio a las sospechas sobre el comportamiento del joven en las noches de fiesta. "No lo voy a contar", reveló Juan Franciso, tentado, fuera de cámaras.