MasterChef: el error de Juariu que podría dejar afuera a Tomás Fonzi

Juariu se equivocó en algo muy importante y ahora Tomás Fonzi corre riesgo de ser eliminado de MasterChef Celebrity.

Juariu protagonizó un tenso momento un MasterChef Celebrity junto con Tomás Fonzi este jueves 23 de diciembre. A tres días del domingo, gala de eliminación, cometió un paso en falso tan grave que podría dejar a su compañero afuera del certamen de cocina de Telefe. Ambos, junto con Charlotte Caniggia, Catherine Fulop y "La Peque" Pareto quedaron nominados como uno de los posibles para ser eliminados el próximo domingo.

Para este desafío, los participantes tenían que cocinar seis eclairs, una especie de masas de forma alargada, similares a los churros, que se ponen en el horno hasta quedar crujientes y huecos por dentro para rellenarse de distintos sabores. El plato de Tomás estuvo casi perfecto, pero como Juariu se demoró con el suyo, no pudo terminar de cocinarlos correctamente y eso le restó muchos puntos.

“Acá aparece algo que es casi como un panqueque. No se acerca para nada a la crocantéz típica de un eclair. Ahí en la preparación de la masa empezaste bien, pero no pudiste cocinarla como corresponde”, le marcó Donato de Santis a Fonzi. “El secado que le falta es el tiempo que lo tuviste en tu mesada esperando a que Juariu los termine para ponerlos en el horno. Con ese tiempo que estuvo muerto, si hubiera estado en el horno, el eclair hubiera sido perfecto”, le señaló Damián Betular.

“Sí, pero si Juariu hubiera abierto el horno durante mi cocción también hubiera sido un problema”, reflexionó Tomás. “Bueno, yo me la hubiera jugado”, le respondió Betular, pero él se mantuvo firme: “Yo no me la hubiera jugado y no me la jugué. Mi argumento es ese, es claro”. “Tomi, no sé si te alcanza para llegar a la gala del domingo, pero se nota tu evolución y tu preparación”, le dijo Santiago del Moro, el conductor de MasterChef.

“Con Juariu, ¿cómo te fue en el horno, bien?”, le preguntó. “Bien”, contestó Fonzi. Y cuando le hizo la misma pregunta a Juariu, respondió, muy apenada: “Bien, pobre. Me da pena porque sí, lo retrasé. Tuve un problema con la manga y no lo quería retrasar para nada, pero bueno”. “¿Sentiste que lo acabás de hundir a tu amigo?”, indagó del Moro. “Y, un poco. No fue queriendo, perdón”, aclaró la influencer.

Los memes en Twitter por Juariu y Tomás Fonzi en MasterChef Celebrity