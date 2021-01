Se encienden las hornallas del amor entre Germán y Vicky.

El coqueteo de ida y vuelta entre Germán Martitegui y Vicky Xipolitakis se convirtió en uno de los momentos más entrañables de la primera edición de "MasterChef Celebrity", y de cara a la gran final el "bromance" sumó un nuevo capítulo en el que la mediática le propuso matrimonio (con indirectas) al prestigioso chef.

En la última gala de los domingos, Vicky sorprendió al jurado con un inesperado arranque que descolocó a todos, inclusive Santiago del Moro. Sin dar el brazo a torcer y al momento de presentar su plato, un calzón y un sandwich, su look fue un vestido totalmente blanco. "Estás como vestida de novia. Imagino un casamiento a la tarde, en una chacra en Luján", exclamó del Moro hacía Xipolitakis, logrando que Martitegui mirase de reojo sabiendo lo que se podía llegar a venir.

"Germán está como vestido para eso también", señaló Analía Franchín, avivando el fuego que incomodó al jurado y envalentonó a Xipolitakis. Tentado, Germán intentó seguir el juego y preguntarle a la participante: "Nunca me casé, ¿vos?". A lo que "La griega" respondió: "Yo tampoco. Nunca me casé por iglesia, y el civil fue un papel, así que no lo sentí. Me falta la iglesia, que me encanta, ¿a vos te gusta eso?".

Con honestidad bruta, Germán atinó a decir simplemente "no". Sin perder la esperanza Vicky se lanzó al abismo y le preguntó a Germán por el casamiento civil, indagando una futura chance de convertirlo en su esposo. Decidido a frustrarle los planes, el implacable jurado confesó que de los casamientos lo que más disfruta es la parte de la fiesta, dando por terminado el tema.

Juanse de "Los Ratones Paranoicos" se suma a "MasterChef Celebrity 2"

Con algo de suspenso, el periodista Marcelo Polino contó que el nuevo participante será el músico Juanse. De esa forma, el rockero se suma a una lista que ya tiene varios famosos confirmados entre los que ya están confirmados Carmen Barbieri, Claudia Fontán, Andrea Rincón, Candela Vetrano, Flavia Palmiero y Sol Pérez.

Juanse es reconocido por ser el líder de la mítica banda argentina Ratones Paranoicos, un mito del estilo que se asemeja a los Rolling Stones y que en el país dio lugar a los "rolingas". Paralelamente a los ratones, Juanse también desarrollo su carrera solista y colaboró con infinidad de artistas argentinos, como Charly García

Actualmente, la plataforma Netflix lanzó "Rocanrol Cowboys", un documental que recorre la historia de Ratones Paranoicos, desde sus inicios en los tempranos `80 en el porteño barrio de Villa Devoto hasta su reunión en 2017, con un concierto en el Hipódromo de Palermo.