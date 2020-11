Polino no pudo con Vicky: la "Griega" ubicó al periodista de espectáculos.

Recuperada del COVID-19 que la obligó a aislarse, Vicky Xipolitakis anticipó su vuelta a "MasterChef Celebrity" con una entrevista exclusiva para el magazine "Cortá por Lozano" (Telefe). Y cuando Marcelo Polino le preguntó sobre las acusaciones de fraude que apuntan a que ella no cocina los platos, la mediática se mostró contundente. "Los platos hablan y los hornos son todos iguales", sentenció.

Desde el arranque de la competencia la griega fue una grata sorpresa para sus compañeros famosos y para el jurado, que no apostaba por que tuviese conocimientos gastronómicos. Su simpatía y su "bromance" con el exigente y atractivo chef Germán Martitegui le consiguieron un lugar de cariño entre los fanáticos del programa.

En diálogo con el magazine de Verónica Lozano, Vicky aseguró que está "muy feliz" con el programa. Además, cuando Polino le consultó por quienes aseguran que no puede cocinar tan bien como lo hace en MasterChef y que desde la producción le dan los platos terminados, se mostró muy segura y esclareció: "Hago mucho trabajo para que salga así, sería una falta de respeto para mis compañeros. Estamos todos jugando por lo mismo. Los platos hablan y los hornos son todos iguales".

"Yo voy a hacer las cosas bien porque sino, me quedo con Salvador. No me permito que me salga mal, pongo todo de mi y no haría trampa", agregó, con convicciones y ganas de seguir mejorando su técnica y aprender nuevas recetas.

Frente a la insistencia del equipo de periodistas y panelistas, que insistían ante el fenómeno de la cantidad de personas que no daban crédito de que Vicky sea tan buena cocinera, aseveró: "Después de criar a un hijo sola, me doy maña para todo en la vida".