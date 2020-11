Este miércoles, la gala de "los mejores" de la semana de MasterChef Celebrity presentó una propuesta inusual: un cambio de roles entre participantes y jurados. De esta manera, Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular protagonizaron un divertido segmento en el que, por única vez, ocuparon las cocinas para someter sus platos a la opinión de los famosos.

El jurado tuvo que realizar en quince minutos un plato con los ingredientes de la caja misteriosa y Belu Lucius, Leticia Siciliani y Rocío Marengo debieron elegir al mejor. Como si fueran participantes, los cocineros profesionales se tomaron muy en serio la competencia, tanto que hasta revivieron antiguas diferencias.

"Le quiero demostrar a Germán... quiero que sepan que fui a una entrevista cuando estaba por abrir un restaurante hace 15 años y no me tomó. Y lo peor es que no se acuerda así que le quiero demostrar lo que se perdió", dijo Betular mientras se esforzaba por crear un plato aceptable en solo 15 minutos.

"Por algo habrá sido. No te tengo miedo", le contestó, divertido, Martitegui. "Bueno, que gane el mejor", dijo Damián, que finalmente fue elegido por Rocío Marengo, Leticia Siciliani y Belu Lucius como el mejor de los tres en la prueba.

El jurado de Masterchef Celebrity puesto a prueba

Los tres chefs continuaron cocinando con los ingredientes que había en la caja sorpresa: lenguado, uvas, lima, limón, panko y almendras, entre otros. A los quince minutos presentaron sus platos ante el tribunal compuesto por Leticia Siciliani, que imitó a Germán Martitegui, Belu Lucius que se puso en la piel de Damián Betular y Roció Marengo, que actuó como Donato de Santis.

El primero en pasar al frente fue Martitegui. Presentó un caldo de lenguado y bromeó con Leticia diciéndole que había soñado que ella era su mamá. Luego fue el turno de Betular y su tiradito de lenguado con uvas y contó que a pesar de dedicarse a la pastelería se sintió cómodo con la prueba ya que sus inicios en el mundo culinario fueron realizando entradas. Por último, Donato presentó Gnudis en dos texturas y Marengo lo imitó diciendo que su plato estaba “¡Espectacular!”.

Pero uno solo podía ganar y luego de deliberar y en una votación dividida, las tres participantes decidieron que lo mejor de la noche había sido el tiradito de Damián. “Cuando dicen mi nombre dije: ‘¡Tomá!’”, reconoció. De Santis, en tanto, aseguró que pensaba que también iban a evaluar “la dificultad”. Y Martitegui señaló que lo de su colega “era casi un postre”. Así pudo tener su revancha y ganarle a su compañero, a quince años de que lo rechazara en una entrevista laboral.